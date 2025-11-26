Hồi 4h sáng 26/11, bão đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và đường đi của bão số 15. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn.

Dự báo đến 4 giờ ngày 27/11, bão đi vào khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Tại thời điểm này, bão có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Hướng di chuyển chuyển dần sang Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 28/11, tâm bão được xác định ở 12,4 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây khoảng 150 km về phía Bắc Tây Bắc. Cường độ bão tiếp tục tăng, đạt cấp 11, giật cấp 14. Hướng đi của bão có xu hướng đổi sang Tây Tây Nam, tốc độ giảm còn 5-10 km/giờ.

Sáng 29/11, bão di chuyển chậm hơn, tâm ở gần 12,3 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây khoảng 250 km về phía Tây Tây Bắc, vẫn giữ cường độ cấp 11, giật cấp 14. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão nhiều khả năng đi theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão và không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; các trạm Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo có gió giật cấp 7; riêng Phú Quý có gió giật mạnh đến cấp 8-9.

Tại khu vực giữa Biển Đông, đặc biệt là vùng biển phía Bắc Trường Sa, gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m, riêng khu vực tâm bão có thể lên đến 6-8 m, biển động rất mạnh. Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực này chịu tác động mạnh nhất, gió có thể đạt cấp 11, giật cấp 14; sóng biển dâng 7-9 m, biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.