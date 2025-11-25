Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 15

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, dự kiến vào Biển Đông trong đêm 25/11 và trở thành cơn bão thứ 15.

Dự báo hướng đi của bão, tối 25/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 19h ngày 25/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến tối 26/11, bão nằm vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa), tăng lên thành cấp 9, giật cấp 11, giữ hướng và tốc độ.

Đến 19h ngày 27/11, bão ở giữa Biển Đông, sức gió cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão sau đó đổi hướng tây, tốc độ giảm còn 5 km/h, đến 19h ngày 28/11 thì ở trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa với cường độ khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14. Sau đó sau đó di chuyển hướng Tây về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

Kịch bản đổ bộ hiện còn nhiều phân tán. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 28-30/11. Cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc ATNĐ.

Với kịch bản này, cơ quan khí tượng nhận định, khoảng từ ngày 28/11-30/11, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Một kịch bản có xác suất cao hơn là bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên Biển (xác suất 35%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do sự tương tác với không khí lạnh, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

