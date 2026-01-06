Thủ tướng Greenland lên tiếng trước bóng ma 'kịch bản Venezuela'

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định Greenland mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ và không thể so sánh tình hình của Greenland với Venezuela.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu với truyền thông bên lề hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tổ chức ở Copenhagen (Đan Mạch) ngày 2/10/2025. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/1, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh hòn đảo Bắc Cực này có vị thế và bối cảnh chính trị hoàn toàn khác so với Venezuela, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác với Washington trong thời gian tới.

“Chúng tôi không ở trong tình thế để phải suy nghĩ đến việc một quốc gia khác có thể tiếp quản hòn đảo chỉ sau một đêm. Không thể so sánh Greenland với Venezuela”, ông Nielsen khẳng định tại cuộc họp báo ở thủ đô Nuuk.

Việc Mỹ bắt giữ ông Nicolás Maduro đã dấy lên lo ngại về việc Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - có thể rơi vào kịch bản tương tự. Tuy nhiên, chính quyền Greenland đã lên tiếng trấn an người dân không nên lo sợ về nguy cơ Mỹ sẽ sớm tiếp quản hòn đảo này.

Động thái này của nhà lãnh đạo Greenland được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự quan tâm tới vùng lãnh thổ Bắc Cực có vị trí chiến lược. Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định mong muốn tiếp quản Greenland.

Trả lời The Atlantic ngày 4/1, ông Trump nói: “Chúng tôi thực sự cần Greenland. Chúng tôi cần nơi này vì mục đích quốc phòng”. Ngày 5/1, ông Trump tiếp tục khẳng định sẽ xem xét vấn đề Greenland trong vài tuần tới.

Trong một bài đăng trên Facebook tối 4/1, Thủ tướng Greenland Nielsen viết: “Quá đủ rồi… Đừng đưa ra thêm những hình dung về việc sáp nhập”.

Binh sĩ Đan Mạch trong cuộc diễn tập quân sự tại Kangerlussuaq, Greenland, với sự phối hợp tham gia của lực lượng phòng vệ Thụy Điển, Na Uy cùng binh sĩ Đức, Pháp, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng đã lên tiếng trước các phát biểu của ông Trump về Greenland.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình DR, bà Frederiksen nói: “Tôi nghĩ việc Tổng thống Mỹ nói muốn có Greenland nên được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Tôi đã nói rất rõ lập trường của Đan Mạch, và Greenland cũng đã nhiều lần khẳng định họ không muốn trở thành một phần của nước Mỹ. Nếu Mỹ tấn công một quốc gia NATO khác, mọi thứ sẽ dừng lại”.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng lên tiếng ủng hộ Greenland, sau chiến dịch quân sự của Mỹ tiến hành tại Venezuela.

“Greenland và Vương quốc Đan Mạch phải được tự quyết định tương lai của Greenland, không ai khác có được quyền ấy”, Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong ngày 5/1.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng NATO có thể cần thảo luận về việc tăng cường bảo vệ Greenland, trong khi đó, Liên minh châu Âu tái khẳng định cam kết tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới với khoảng 57.000 dân. Dù không phải là thành viên độc lập của NATO, vùng lãnh thổ này vẫn được bảo vệ thông qua Đan Mạch, quốc gia thành viên của NATO. Mỹ cũng là một thành viên.

Tháng trước, ông Trump đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, làm đặc phái viên của Mỹ tại Greenland. Ông Landry vốn công khai ủng hộ việc sáp nhập Greenland vào Mỹ.

Nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, Greenland giữ vị trí then chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Bên cạnh đó, trữ lượng khoáng sản lớn của hòn đảo này cũng phù hợp với tham vọng của Washington trong việc giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.

Greenland bác bỏ khả năng sáp nhập vào Mỹ sau biến động tại Venezuela Việc nhà lãnh đạo của Venezuela, ông Nicolas Maduro, bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bắt giữ trong chiến dịch đã làm dấy lên lo ngại rằng Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có thể cũng phải đối mặt kịch bản tương tự.