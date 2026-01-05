Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Ông Trump tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland 'để phòng thủ'

  • Thứ hai, 5/1/2026 08:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cần kiểm soát hòn đảo Greenland (thuộc sở hữu của Đan Mạch) “để phòng thủ”. Theo ông, hòn đảo này đang bị “tàu chiến Nga và Trung Quốc bao vây”.

Tổng thống Trump chia sẻ quan điểm như trên khi ông trả lời phỏng vấn của tờ Atlantic. “Chúng ta thực sự cần Greenland. Chúng ta cần nó để phòng thủ”, ông giải thích. Theo nhà lãnh đạo Mỹ này, hòn đảo đang bị “bao vây bởi các chiến hạm NgaTrung Quốc”.

Ngày 22/12/2025, Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery liên quan đến việc ông Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên của nước này tại Greenland.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thống đốc “hiểu rõ tầm quan trọng thiết yếu của Greenland đối với an ninh quốc gia của chúng ta, và sẽ mạnh mẽ thúc đẩy lợi ích của đất nước chúng ta vì sự an toàn”.

Ngày 13/3, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ sáp nhập Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ngày 4/3, ông nói rằng ông sẽ chấp thuận quyết định của người dân trên đảo muốn gia nhập Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ. Ông đe dọa sẽ áp thuế cao lên Đan Mạch nếu nước này không nhượng lại hòn đảo.

Ngay cả trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã đề nghị mua Greenland. Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ ý tưởng này.

Greenland là một khu vực tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen, ngoài các cam kết đồng minh với NATO, đã ký Hiệp ước Phòng thủ Greenland. Theo đó, Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo khỏi bị xâm lược.

