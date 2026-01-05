Vợ quan chức Nhà Trắng đăng ảnh Greenland phủ cờ Mỹ, Đan Mạch phẫn nộ

Việc vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng đăng ảnh Greenland được phủ kín cờ Mỹ kèm thông điệp “Sớm thôi” đã khiến Đan Mạch phản đối, làm dấy lên căng thẳng ngoại giao.

Ngày 3/1, Katie Miller - vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller - đăng trên mạng xã hội một bức ảnh chế cho thấy đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, bị bao phủ hoàn toàn bởi quốc kỳ Mỹ, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Sớm thôi”, theo Reuters.

Bức ảnh chế Greenland do vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội X hôm 3/1. Ảnh: X/Katie Miller.

Bức ảnh được đăng tải trong bối cảnh Mỹ vừa phát động chiến dịch tập kích Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, khiến nhiều ý kiến cho rằng thông điệp này ngầm ám chỉ khả năng Washington mở rộng kiểm soát đối với Greenland.

Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen đã dẫn lại hình ảnh trên và đăng tải bài viết riêng, bày tỏ quan điểm phản đối. Ông nhấn mạnh Copenhagen “mong muốn toàn vẹn lãnh thổ của mình được tôn trọng”.

Đại sứ Soerensen khẳng định Đan Mạch là thành viên NATO, đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực và duy trì hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong lĩnh vực này.

“Chúng ta là những đồng minh thân thiết và nên tiếp tục hợp tác trên tinh thần đó”, ông nhấn mạnh.

Hiện phía Nhà Trắng và các cơ quan chức năng Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Katie Miller từng giữ cương vị Phó thư ký báo chí tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, sau đó đảm nhiệm vai trò giám đốc truyền thông và Thư ký báo chí cho Phó tổng thống khi đó là Mike Pence.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và vợ Katie. Ảnh: Reuters.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, gần Bắc Mỹ. Lãnh thổ này thuộc Đan Mạch, có dân số khoảng 57.000 người và diện tích hơn 2,16 triệu km², rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Nhờ nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu, Greenland có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Washington. Hòn đảo cũng sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, phần lớn chưa được khai thác.

Từ khi quay trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn Mỹ mua lại Greenland từ Đan Mạch, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu.

Trước những phát ngôn và động thái này, Chính phủ Đan Mạch liên tục khẳng định Greenland “không phải để bán” và chỉ trích mạnh mẽ các tuyên bố từ chính quyền Trump.