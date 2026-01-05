Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Vợ quan chức Nhà Trắng đăng ảnh Greenland phủ cờ Mỹ, Đan Mạch phẫn nộ

  • Thứ hai, 5/1/2026 07:40 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Việc vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng đăng ảnh Greenland được phủ kín cờ Mỹ kèm thông điệp “Sớm thôi” đã khiến Đan Mạch phản đối, làm dấy lên căng thẳng ngoại giao.

Ngày 3/1, Katie Miller - vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller - đăng trên mạng xã hội một bức ảnh chế cho thấy đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, bị bao phủ hoàn toàn bởi quốc kỳ Mỹ, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Sớm thôi”, theo Reuters.

Greenland anh 1

Bức ảnh chế Greenland do vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội X hôm 3/1. Ảnh: X/Katie Miller.

Bức ảnh được đăng tải trong bối cảnh Mỹ vừa phát động chiến dịch tập kích Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, khiến nhiều ý kiến cho rằng thông điệp này ngầm ám chỉ khả năng Washington mở rộng kiểm soát đối với Greenland.

Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen đã dẫn lại hình ảnh trên và đăng tải bài viết riêng, bày tỏ quan điểm phản đối. Ông nhấn mạnh Copenhagen “mong muốn toàn vẹn lãnh thổ của mình được tôn trọng”.

Đại sứ Soerensen khẳng định Đan Mạch là thành viên NATO, đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực và duy trì hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong lĩnh vực này.

“Chúng ta là những đồng minh thân thiết và nên tiếp tục hợp tác trên tinh thần đó”, ông nhấn mạnh.

Hiện phía Nhà Trắng và các cơ quan chức năng Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Katie Miller từng giữ cương vị Phó thư ký báo chí tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, sau đó đảm nhiệm vai trò giám đốc truyền thông và Thư ký báo chí cho Phó tổng thống khi đó là Mike Pence.

Greenland anh 2

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và vợ Katie. Ảnh: Reuters.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, gần Bắc Mỹ. Lãnh thổ này thuộc Đan Mạch, có dân số khoảng 57.000 người và diện tích hơn 2,16 triệu km², rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Nhờ nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu, Greenland có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Washington. Hòn đảo cũng sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, phần lớn chưa được khai thác.

Từ khi quay trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn Mỹ mua lại Greenland từ Đan Mạch, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu.

Trước những phát ngôn và động thái này, Chính phủ Đan Mạch liên tục khẳng định Greenland “không phải để bán” và chỉ trích mạnh mẽ các tuyên bố từ chính quyền Trump.

Vì sao ông Trump muốn Mỹ có Greenland?

Vị trí chiến lược của Greenland cùng những tính toán địa chính trị của ông Trump đang khiến Greenland trở thành tâm điểm chú ý của Washington.

19:24 27/12/2025

Nghị sĩ Đan Mạch nói Copenhagen đủ sức 'mua lại các bang của Mỹ'

Nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ Đan Mạch cho rằng nền kinh tế Đan Mạch đủ mạnh để mua lại các bang của Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách Greenland.

08:02 26/12/2025

Mỹ khẳng định không có ý định thôn tính Greenland

Đặc phái viên của ông Trump tuyên bố Washington muốn đối thoại với người dân Greenland về tương lai hòn đảo chiến lược, song lập trường này vẫn làm dấy lên lo ngại tại Đan Mạch.

10:57 25/12/2025

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Greenland Donald Trump Mỹ Pháp Mexico Mỹ Đan Mạch Stephen Miller Venezuela

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

Đọc tiếp

Quyen Tong thong Venezuela den Nga? hinh anh

Quyền Tổng thống Venezuela đến Nga?

29 phút trước 07:32 5/1/2026

0

Theo Reuters, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ xuất hiện trong một bản tin bằng âm thanh trên truyền hình, kêu gọi Mỹ chứng minh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân còn sống. Trong khi đó, bà không xuất hiện trực tiếp kể từ sau cuộc tấn công. 

My huy dong hon 150 may bay quan su trong chien dich tan cong Venezuela hinh anh

Mỹ huy động hơn 150 máy bay quân sự trong chiến dịch tấn công Venezuela

32 phút trước 07:29 5/1/2026

0

Quan chức Mỹ cho biết, chiến dịch tấn công Venezuela đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và có sự tham gia của hơn 150 máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, hoạt động tác chiến không gian mạng tích hợp, cùng nhiều cơ quan tình báo và lực lượng thực thi pháp luật.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý