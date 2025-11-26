Lũ lịch sử, nhiều địa điểm thi đấu SEA Games phải di dời

Ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla khiến Cơ quan Thể thao Thái Lan phải chuyển môn boxing sang Đại học Prince of Songkla và xem xét dời bảng B môn bóng đá lên Bangkok.

Do tình hình ngập lụt nghiêm trọng, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức môn boxing của SEA Games 33 từ Songkhla sang Đại học Prince of Songkla và đang xem xét khả năng dời cả môn bóng đá lên Bangkok, National Thailand cho biết.

Nhiều cơ sở thi đấu SEA Games 33 bị ngập nặng khiến SAT quyết định đổi địa điểm thi đấu. Ảnh: National Thailand.

SAT cho biết sự cố ngập nước tại Sân vận động Southern Major City khiến công tác chuẩn bị cho môn boxing không thể tiếp tục. Thống đốc SAT Kongsak Yodmanee xác nhận ông đã yêu cầu chuyển toàn bộ hoạt động thi đấu sang Trung tâm Hội nghị Quốc tế của Đại học Prince of Songkla.

Ông Kongsak cho biết thêm, các địa điểm tổ chức những môn thể thao khác cơ bản không bị ảnh hưởng, ngoại trừ sân phục vụ bảng B môn bóng đá. Địa điểm thi đấu Petanque và Pencak Silat vẫn giữ nguyên, quá trình chuẩn bị đang diễn ra đúng tiến độ.

Theo kế hoạch ban đầu, bảng B môn bóng đá gồm các đội Việt Nam, Malaysia và Lào sẽ thi đấu tại Sân vận động Tinsulanonda ở Songkhla, với trận mở màn vào ngày 4/12. Dù sân không bị ngập, tuyến đường dẫn vào sân lại chìm trong nước, gây cản trở cho việc di chuyển.

Do đó, SAT đang cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu bóng đá bảng B lên Bangkok, với hai phương án được xem xét là Sân vận động Rajamangala hoặc Sân vận động Thammasat.

Trước đó, một loạt cụm thể thao tại thành phố Songkhla bị hư hại nặng do ảnh hưởng của lũ lụt. Trong đó, đáng chú ý nhất là Sân vận động Tinsulanon - nơi dự kiến tổ chức các trận đấu bóng đá nam SEA Games 33 - cũng chìm trong biển nước.

Sân tổ chức SEA Games 33 chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Ảnh: Astro.

Hình ảnh và báo cáo từ hiện trường cho thấy mặt sân cùng các khu vực xung quanh đã bị nước tràn vào, đe dọa tiến độ cải tạo và chuẩn bị mặt cỏ trước thời hạn tổ chức giải.

Không chỉ vậy, hai địa điểm đăng cai môn Muay Thái và Pencak Silat là Trung tâm Thể thao Phru Khang Khao và Tổ hợp Thể thao Chira Nakhon cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Một số khu vực phụ trợ tại đây bị ngập nước, gây khó khăn cho việc vận chuyển thiết bị, kiểm tra an toàn và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu.