Hành trình 3 ngày bắt giữ ông Maduro gây chấn động thế giới

Trong 3 ngày qua, ông Nicolás Maduro đã trải qua một hành trình di lý dồn dập. Từ khu phức hợp kiên cố tại Caracas, ông bị lực lượng đặc nhiệm áp giải trực tiếp sang Mỹ để đối mặt với phiên tòa xét xử các cáo buộc nghiêm trọng về ma túy và vũ khí.

Ông Nicolas Maduro được đưa lên trực thăng, áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch "Operation Absolute Resolve" của Mỹ đã đưa nhà lãnh đạo Venezuela vượt qua vùng biển Caribe trên một lộ trình phối hợp giữa trực thăng, tàu đổ bộ tấn công lưỡng cư và chuyên cơ quân sự. Hành trình di lý phức tạp này kết thúc tại New York, nơi ông chính thức hầu tòa vào ngày 5/1.

Theo nguồn tin mà New York Post có được, chiến dịch bắt giữ ông Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, chính thức bắt đầu từ 22h46 (giờ Bờ Đông Mỹ) tối 2/1, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành mệnh lệnh cuối cùng đối với lực lượng Delta Force của Mỹ trước khi tấn công Venezuela.

Đến khoảng 1h sáng ngày 3/1, lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận được Fort Tiuna, khu pháo đài quân sự an ninh nghiêm ngặt đặt tại Caracas, đây là nơi ở của ông Maduro.

Chiến dịch “Operation Absolute Resolve” bắt đầu bằng loạt vụ nổ tại Caracas vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương. Mỹ đã cắt điện toàn thành phố Caracas nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela, từ đó, trực thăng quân sự Mỹ tiếp cận được Fort Tiuna.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết binh sĩ của lực lượng Delta Force đột nhập vào khu nhà ở của ông Maduro nằm bên trong tổ hợp này sau một cuộc đấu súng. Mọi việc diễn ra rất nhanh khiến lực lượng an ninh của Venezuela bị bất ngờ. Ông Maduro và bà Flores bị khống chế và đưa ra khỏi Caracas vào khoảng 3h30 sáng ngày 3/1.

Khi mặt trời mọc vào sáng 3/1, hình ảnh chụp pháo đài Fort Tiuna cho thấy khu phức hợp quân sự khổng lồ đã bị đánh bom, xe cộ cháy rụi.

Một góc pháo đài Fort Tiuna sau khi bị Mỹ tấn công. Ảnh: CBS.

Chiếc trực thăng chở ông Maduro và bà Flores rời khỏi Fort Tiuna hạ cánh xuống tàu USS Iwo Jima, đây là tàu đổ bộ tấn công lưỡng cư lớp Wasp. USS Iwo Jima được biên chế trong năm 2001, dài khoảng 256 m, boong bay để máy bay có thể cất cánh rộng tới 43 m.

Bức ảnh chụp ông Maduro mặc đồ thể thao, bị còng tay và bịt mắt chính là khi ông ở trên tàu USS Iwo Jima. Bức ảnh này sau đó được Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội X và nhanh chóng được các tờ tin tức quốc tế đăng tải lại.

Tàu USS Iwo Jima đưa ông Maduro và bà Flores tới căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Guantánamo. Từ đây, máy bay tiếp tục đưa hai ông bà di chuyển tới căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở Newburgh, bang New York, Mỹ, vào khoảng 16h30 ngày 3/1.

Tại căn cứ không quân, trực thăng đưa ông Maduro và bà Flores tới bãi đáp West 30th Street ở quận Manhattan. Hai người bị áp giải lên một phương tiện bọc thép hạng nặng mang tên BearCat để tới trụ sở của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại khu Chelsea.

Sau khi ông Maduro và bà Flores thực hiện một số thủ tục tại Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ, họ bị đưa tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn. Hai người bị giam giữ tại đây trong lúc chờ phiên hầu tòa đầu tiên tại tòa án liên bang nằm ở quận Manhattan.

Hành trình di chuyển của ông Maduro từ Caracas tới New York. Ảnh: NYP.

Kể từ khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ, ông Maduro và bà Flores đã di chuyển quãng đường 3.400 km từ Caracas tới New York. Trong quá trình hầu tòa tại Mỹ, ông Nicolás Maduro và bà Cilia Flores phải đối mặt với các cáo buộc về ma túy và vũ khí. Tuy nhiên, ông Maduro phản đối cáo buộc này và tuyên bố: "Tôi vô tội, tôi bị bắt cóc".

3 ngày biến động của ông Nicolás Maduro Hành trình 3.400 km của ông Maduro từ Venezuela đến Mỹ. Ảnh: BBC. Rạng sáng 3/1/2026 (Caracas): Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ thực hiện chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", tập kích vào dinh thự kiên cố của ông Nicolás Maduro. Ông và phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ ngay tại phòng ngủ và lập tức bị đưa rời khỏi Venezuela bằng trực thăng.

Sáng 3/1/2026: Tổng thống Donald Trump xác nhận chiến dịch đạt mục tiêu và đăng ảnh ông Maduro trên tàu chiến USS Iwo Jima trong bộ đồ nỉ màu xám, tay cầm chai nước, đeo bịt mắt và tai nghe. Vợ chồng ông Maduro sau đó bị chuyển tiếp qua căn cứ Vịnh Guantanamo.

17h00 chiều 3/1/2026 (New York): Chiếc Boeing 757 chở ông Maduro đáp xuống Căn cứ Không quân Stewart. Ông được hộ tống tới Manhattan bằng trực thăng để làm thủ tục tại trụ sở DEA, sau đó chuyển về biệt giam tại nhà tù MDC Brooklyn.

Ngày 4/1/2026: Trong khi ông Maduro bị giam giữ, tại Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez được chỉ định làm lãnh đạo lâm thời. Tại Mỹ, ông Trump tiếp tục gây sức ép bằng tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời "quản lý" Venezuela để khôi phục ngành dầu mỏ.

Trưa 5/1/2026 (New York): Ông Maduro và phu nhân chính thức xuất hiện tại Tòa án Liên bang Manhattan. Trong bộ đồ màu kaki, tay bị còng, ông Maduro bị cáo buộc các tội danh về ma túy và buôn bán vũ khí trước Thẩm phán Alvin Hellerstein. Ông Maduro tuyên bố: "Tôi bị bắt cóc, tôi vô tội".

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.