Thế giới

Elon Musk tuyên bố miễn phí Internet cho Venezuela trong 1 tháng

  • Thứ hai, 5/1/2026 18:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tỷ phú Elon Musk cho biết Starlink sẽ bảo đảm kết nối Internet miễn phí cho Venezuela trong vòng 1 tháng để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển tiếp sau các biến động lớn về chính trị và an ninh.

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk ngày 4/1 thông báo sẽ cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao miễn phí cho người dân Venezuela trong vòng một tháng sau khi nhà lãnh đạo Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Thông báo được công bố chính thức trên mạng xã hội của Starlink cho biết sẽ bảo đảm kết nối viễn thông miễn phí cho Venezuela cho đến ngày 3/2/2026.

Trong thông điệp chia sẻ lại thông báo này, ông Elon Musk viết rằng đây là hành động nhằm ủng hộ nhân dân Venezuela.

Trước đó, ông đã nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch dẫn đến việc ông Maduro bị bắt, đồng thời dự đoán một tương lai thịnh vượng cuối cùng sẽ đến với đất nước từng giàu tài nguyên nhưng bị tàn phá bởi độc tài và tham nhũng.

Starlink, thuộc công ty SpaceX, hiện cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho hơn 6 triệu người sử dụng trên toàn cầu.

Việc mở truy cập miễn phí cho Venezuela được xem là một bước đi mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp đầy bất định sau khi ông Maduro bị bắt.

Tuy nhiên, song song với các tín hiệu hỗ trợ kỹ thuật và nhân đạo, nhiều cảnh báo thận trọng cũng được đưa ra từ giới hoạch định chính sách.

Ông Mike Froman, cựu Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hiện là Chủ tịch cơ quan nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng tiến trình chuyển tiếp lãnh đạo tại Venezuela sẽ không diễn ra nhanh chóng hay suôn sẻ như nhiều người kỳ vọng.

Phát biểu trên truyền hình, ông Froman nhấn mạnh vẫn còn nhiều câu hỏi then chốt chưa có lời giải với Venezuela, đặc biệt là vấn đề bầu cử.

Theo ông, điều quan trọng nhất đối với tương lai của Venezuela là phải tạo được điều kiện cho một cuộc bầu cử thực sự tự do, công bằng và minh bạch, qua đó xác lập một chính quyền có tính chính danh.

Ngoài yếu tố chính trị, ông Froman cũng chỉ ra những bất định lớn trong lĩnh vực dầu mỏ.

Dù các công ty Mỹ từ lâu đã quan tâm đến Venezuela, câu hỏi đặt ra là liệu họ có sẵn sàng đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết hạ tầng dầu khí khi chưa có một môi trường chính trị và an ninh ổn định hay không.

Elon Musk "theo đuổi đồng đôla Trung Quốc"?

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới vừa có khoảng thời gian đầy tranh cãi khi tham gia vào chính trị với vai trò đồng sáng lập Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan được lập ra nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Ngay cả trong đội ngũ đồng minh với Tổng thống Trump, Musk cũng không được lòng nhiều người. Trong cuốn Seven Things You Can't Say About China ra mắt hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Cotton cũng đưa Musk vào nhóm "ông trùm công nghệ" người Mỹ, những người ông cho rằng "đang đuổi theo đồng đôla Trung Quốc".

