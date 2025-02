Elon Musk bị lên án ‘theo đuổi đồng đôla Trung Quốc’

'Đỉnh cao' quan hệ tài phiệt - tổng thống: Lời cảnh báo cho Elon Musk

Cuốn sách “The Power and the Money” của Tevi Troy là lời nhắc nhở kịp thời cho các ông chủ về lịch sử phức tạp của họ với người đứng đầu nước Mỹ, theo The Economist.