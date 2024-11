Không nhà xuất bản nào ở Mỹ và Anh muốn tiểu thuyết đồ họa về Musk

Cuốn tiểu thuyết đồ họa về Elon Musk đang phải vật lộn tìm nhà xuất bản tiếng Anh do nhiều bên lo ngại “hậu quả pháp lý”, theo The Guardian.

Tác phẩm được đánh giá tích cực ở Pháp. Ảnh: Cunningham.

Cuốn Elon Musk: Investigation into a New Master of the World là cuốn tiểu thuyết đồ họa mới nhất của Darryl Cunningham, đến từ West Yorkshire. Cunningham, 64 tuổi, đã viết và minh họa bảy cuốn sách phi hư cấu về nhiều chủ đề, từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Cuốn sách đầu tiên của ông, Psychiatric Tales, lấy cảm hứng từ thời gian ông làm việc tại khoa tinh thần cấp tính, được gọi là "trải nghiệm đáng lo ngại nhưng bổ ích" trong bài đánh giá của Observer năm 2010.

Mặc dù các cuốn sách trước đây của ông đều đã tìm được nhà xuất bản ở Anh và Mỹ, vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến tác phẩm về Elon Musk. Tác phẩm này hiện chỉ có bản tiếng Pháp, đã được xuất bản tại Pháp và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Thận trọng về Musk

Nhà xuất bản Delcourt của ông tại Pháp đã giới thiệu cuốn sách này tại hội chợ sách Frankfurt vào tháng trước và tờ báo Pháp Le Journal du Dimanche gọi tác phẩm này là "giàu nội dung và kích thích tư duy".

Cunningham đã chia sẻ trong một bài đăng trên trang web Patreon của mình vào tuần trước: "Việc xuất bản ở các quốc gia khác có vẻ không khả thi. Tôi được biết rằng có sự quan tâm từ nhiều nhà xuất bản quốc tế tại hội chợ sách Frankfurt gần đây, nhưng có lo ngại về hậu quả pháp lý có thể xảy ra".

Ông nói với tờ Observer: "Tôi ngạc nhiên khi các nhà xuất bản dường như rất thận trọng khi xuất bản cuốn sách này về Musk, dù đã có rất nhiều cuốn sách khác từng được xuất bản về Musk và nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông ấy”.

Một trang trong tác phẩm. Ảnh: Cunningham.

“Delcourt đã yêu cầu luật sư xem xét từng từ và hình ảnh trong tác phẩm để đảm bảo không có vấn đề gì. Tôi không sử dụng bất kỳ thông tin nào chưa được công bố ở nơi khác, phần lớn là từ cuốn sách của chính mẹ Musk, bà Maye”.

“Tuy nhiên, có vẻ như chúng ta đang sống trong một bầu không khí sợ hãi, nơi những người có năng lượng tiêu cực có quyền lực to lớn, và vì điều này, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà nước có xu hướng chạy trốn”.

Cunningham đã khen ngợi Delcourt vì “có lòng can đảm” xuất bản cuốn sách về Musk tại Pháp.

Cuốn sách ra mắt tại Pháp vào tháng 5 và Cunningham nói thêm rằng đã có rất nhiều điều xảy ra kể từ đó, bao gồm cả việc Musk được tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump bổ nhiệm làm người đứng đầu một cơ quan mới trong chính phủ của ông. Và điều này khiến Cunningham đang xem xét bổ sung khi ra mắt các ấn bản kế tiếp.

Về cuốn sách liên quan đến Musk, đây không phải là một cuốn tiểu sử ca ngợi. Dựa trên nhiều nguồn khác nhau, Cunningham kể lại câu chuyện cuộc đời của Musk, quay ngược dòng thời gian về với cha mẹ của ông, Errol và Maye, sau đó cả ông nội của Musk, người mà Cunningham nói là "một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng".

Cunningham còn lập biểu đồ về sự nổi lên của Musk, gia nhập "tầng lớp tỷ phú" thông qua các giao dịch kinh doanh, bao gồm các thương vụ Tesla, SpaceX và Twitter.

Cunningham cho biết: "Với những gì tôi biết về người đàn ông này, tôi kết luận rằng thật khó tin khi một nhân vật tầm thường lại có thể tích lũy được nhiều của cải như vậy. Nhưng đó là thực tế".