Gần 1.000 ebook tiếng Việt 'đổ bộ' Google Play Books

Vừa qua, gần 1.000 ebook tiếng Việt đa dạng chủ đề, thể loại từ hai đơn vị Alphabooks và Omega Plus đã có mặt trên Google Play Books.

Tháng 2 vừa qua, Công ty CP Sách Alpha công bố gần 700 ebook của đơn vị đã có mặt trên Google Play Books. Song song, Công ty CP Sách Omega Việt Nam (Omega+) cũng thông báo đã đưa hơn 200 ebook lên nền tảng này.

Trong một sốt khảo sát mà Tri Thức - Znews thực hiện trước đây, nhiều độc giả bày tỏ có nhu cầu đọc ebook song thiếu sự lựa chọn ebook bản quyền. Vài năm qua, một số nhà xuất bản, đơn vị phát hành chủ động đưa ebook lên website và ứng dụng điện thoại để đáp ứng nhu cầu này.

Tuy nhiên, hai phương án này vẫn tồn đọng những hạn chế mà người dùng phản ánh: không thể thao tác đánh dấu, ghi chú khi đọc; bất tiện vì đòi hỏi ứng dụng riêng cho mỗi nhà xuất bản; không thể đọc được trên thiết bị đọc sách như Kindle, Kobo,... (với lý do bảo mật, các đơn vị thường khóa định dạng ebook và không cho phép tải về).

Google Play Books ra đời từ tháng 12/2010 với tên gọi ban đầu là Google eBooks, hiện có mặt tại 75 quốc gia, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Dịch vụ này cho phép người dùng mua, tải xuống và đọc sách điện tử trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân và trình duyệt web. Google Play Books không hỗ trợ trực tiếp trên các dòng máy đọc sách song độc giả có thể thực hiện thao tác chuyển đổi định dạng nếu muốn đọc trên thiết bị này.

Google Play Books có kho sách phong phú với hàng triệu đầu sách từ nhiều nhà xuất bản trên thế giới, bao gồm cả sách miễn phí và trả phí. Khả năng đồng bộ của nền tảng cho phép người dùng đọc sách trên nhiều thiết bị mà không mất vị trí đọc.

Google Play Books hỗ trợ định dạng EPUB, PDF. Chế độ đọc ban đêm cho phép chỉnh sửa ánh sáng, phông và cỡ chữ. Nền tảng này tích hợp với Google Drive, cho phép lưu trữ và đọc sách cá nhân tải lên.

Một số đơn vị xuất bản tại Việt Nam từng đưa ebook lên Google Play Books song số lượng không nhiều. Đây là lần đầu tiên có đến hàng trăm ebook tiếng Việt "đổ bộ" nền tảng này.

Đại diện Omega+ cho biết đây là dự án đơn vị ấp ủ từ lâu, với mục tiêu mang đến trải nghiệm đọc sách hiện đại, tiện lợi và phù hợp với xu hướng đọc sách kỹ thuật số. Qua đó, Omega+ cũng kỳ vọng hạn chế việc độc giả đọc phải ebook lậu, một thói quen xấu ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh sách có bản quyền.

Ebook tiếng Việt trên Google Play Books cũng giúp độc giả ở khắp mọi nơi, đặc biệt những ai sinh sống ở nước ngoài dễ dàng tiếp cận sách tiếng Việt mà không bị giới hạn địa lý. Ngoài ra, rất nhiều đầu sách đã hết hàng mà chưa được tái bản cũng có mặt trong kho ebook của Alpha Books và Omega Plus.

Gần 1.000 cuốn sách có mặt trên nền tảng thuộc đa dạng chủ đề như lịch sử, khoa học, nghệ thuật, lịch sử văn hóa Việt Nam, kinh tế học, tâm lý học, kinh doanh, kỹ năng...

Chọn lựa ebook có bản quyền do chính đơn vị xuất bản cung cấp, độc giả sẽ được đảm bảo chất lượng nội dung, đồng thời chung tay bảo vệ bản quyền sách. Giá ebook cũng “mềm” hơn đáng kể so với sách in.

Ở định dạng PDF, sách giữ nguyên bố cục trang sách như phiên bản in; ở định dạng EPUB, độc giả có thể dễ dàng tùy chỉnh font chữ, kích thước chữ và hiệu ứng, phù hợp với mọi thiết bị.

Để khuyến khích độc giả trong giai đoạn ra mắt trên Google Play Books, Omega+ có chương trình mua 1 ebook bất kỳ tặng 1 ebook trong danh sách 30 đầu sách hấp dẫn diễn ra đến hết ngày 10/3. Alphabooks có chương trình mua 1 ebook bất kỳ tặng 1 ebook miễn phí và mua 2 ebook bất kỳ tặng 1 ebook miễn phí và 1 voucher nghe sách nói đến hết ngày 15/3.