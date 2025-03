Lex Luthor cũng có thể là chiến hữu thân cận của Siêu Nhân

Trong sự kiện The New 52/DC Rebirth, độc giả đã có cơ hội làm quen với một trong những Lex Luthor hay nhất mọi thời đại. Sự kiện The New 52 đã tạo ra nhiều thay đổi, trong đó có cả nhân vật phản diện tiêu biểu này của DC Comics. Lex Luthor của The New 52 vẫn giữ được nhiều đặc điểm chung của các phiên bản trước đây, vẫn là một nhà khoa học độc ác cải trang thành một doanh nhân quyền quý nhưng điều nâng cao giá trị của Lex Luthor trong vũ trụ này chính là tính nhân đạo ẩn giấu bên dưới lòng tham của hắn ta. Không có nhiều “Lex Luthor” sẵn sàng xếp mục đích cá nhân xuống hàng hai để cứu thế giới. Trong bộ truyện này, Lex thực sự đã góp sức để giúp bảo vệ thế giới khỏi Crime Syndicate khi Justice League mất tích. Thậm chí, đã có lúc Lex Luthor khoác lên mình biểu tượng của Superman để trở thành anh hùng của Metropolis.