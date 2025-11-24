Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái Lan ban bố tình trạng khẩn vì 6 tỉnh ngập nặng

  • Thứ hai, 24/11/2025 12:27 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Lũ lụt ở Thái Lan ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 1,47 triệu người tại miền Nam; Hat Yai ngập sâu, còn tỉnh Songkhla phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên diện rộng.

lu lut tai Thai Lan anh 1

Lũ lụt tại Thái Lan đang diễn biến nghiêm trọng khi miền Nam nước này đang phải hứng chịu đợt ngập lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Theo cập nhật ngày 23/11 từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan, 10 tỉnh miền Nam đang bị ngập lụt với khoảng 1,47 triệu người chịu ảnh hưởng sau nhiều ngày mưa lớn liên tục. Dữ liệu từ hệ thống ứng phó khẩn cấp và ảnh vệ tinh GISTDA cho thấy ít nhất 6 tỉnh bị ngập nặng với hơn 36.480 ha đất chìm trong nước. Ảnh: National Thailand.
lu lut tai Thai Lan anh 2lu lut tai Thai Lan anh 3

Khung cảnh ngập lụt tại phố Hat Yai, tỉnh Songkhla. Songkhla là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ gây ngập lụt này. Tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại 7 huyện và ban hành lệnh sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters.
lu lut tai Thai Lan anh 4

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Songkhla. Tại Hội trường tỉnh Songkhla ngày 23/11, Thống đốc Rattasart Chidchoo chủ trì cuộc họp khẩn của Trung tâm Chỉ huy phòng chống lũ lụt, bão và sạt lở để đánh giá tình hình đang xấu đi nhanh chóng và triển khai biện pháp ứng phó ngay lập tức. Ảnh: National Thailand.
lu lut tai Thai Lan anh 5

Ba khu vực được đánh giá “rất nghiêm trọng” gồm Hat Yai, Rattaphum và Na Mom. Riêng Hat Yai ghi nhận hơn 243.000 cư dân bị tác động, nhiều khu đô thị chìm sâu trong nước, trong khi mực nước tại kênh U-Taphao liên tục áp sát ngưỡng tràn. Các khu vực cần giám sát đặc biệt gồm: Thepha, Na Thawi, Saba Yoi, Ranot, Krasae Sin và dải đất Sathing Phra. Ảnh: Reuters.
lu lut tai Thai Lan anh 6lu lut tai Thai Lan anh 7lu lut tai Thai Lan anh 8lu lut tai Thai Lan anh 9

Hàng loạt hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân lội qua dòng nước ngập đến đầu gối, nhà cửa và xe cộ bị bỏ lại, đường sá chìm dưới nước khiến giao thông tắc nghẽn kéo dài. Nhiều trường học phải chuyển sang học trực tuyến, trong khi một số bệnh viện buộc phải di dời bệnh nhân lên tầng cao hoặc tới cơ sở khác do nước tràn vào khu điều trị. Ảnh: Reuters.

lu lut tai Thai Lan anh 10

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cho biết lượng mưa lớn xuất phát từ rãnh gió mùa kết hợp gió mùa Đông Bắc mạnh, gây ngập hàng loạt khu vực dân cư từ ngày 19/11. Lưu vực sông U-tapao cùng nhiều kênh rạch nhỏ đã vượt khả năng chứa, dẫn đến nước dâng đột ngột tràn vào cộng đồng. Dự báo mưa lớn tại Thái Lan sẽ giảm dần từ 24/11, song chính quyền cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn hiện hữu tại nhiều nơi. Ảnh: Reuters.

Khí quyển 'no nước' đẩy mưa lũ lên mức kỷ lục

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu làm dòng ẩm cực đại tăng, kéo theo mưa lớn, lũ lụt và bão dữ dội trên toàn cầu, đặc biệt tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây.

17:13 21/11/2025

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục bão lũ

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD thông qua tổ chức IOM nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão và mưa lũ từ cuối tháng 9 đến nay.

20:40 21/11/2025

Philippines lụt diện rộng, một quả đồi bị san phẳng vì bão Fung-wong

Sau khi càn quét miền Bắc Philippines với sức gió lên tới 230 km/h, bão siêu mạnh Fung-wong để lại cảnh tàn phá nặng nề với hàng loạt vụ lũ quét, sạt lở và hàng triệu người phải sơ tán.

17:20 10/11/2025

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

