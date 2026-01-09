Tổng thống Pháp cáo buộc Mỹ quay lưng với các đồng minh

Ngày 8/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ “dần quay lưng với một số đồng minh” và “tự ý vượt qua các luật lệ quốc tế”, đồng thời nhấn mạnh điều này đang làm xói mòn nền tảng của trật tự đa phương toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Hội nghị các Đại sứ Pháp diễn ra ở thủ đô Paris hôm 8/1.Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị các Đại sứ Pháp diễn ra ở thủ đô Paris hôm 8/1, Tổng thống Emmanuel Macron đã cảnh báo về sự trỗi dậy của “chủ nghĩa đế quốc mới” và “tân thực dân” trong quan hệ quốc tế, khi một số nước tìm cách áp đặt lợi ích bằng sức mạnh thay vì luật lệ chung.

“Mỹ đang có xu hướng xa rời một số đồng minh và dần rút khỏi những chuẩn mực quốc tế mà chính họ từng thúc đẩy, từ thương mại, an ninh cho tới các cơ chế đa phương. Pháp phản đối mọi hình thức tân thực dân và chủ nghĩa đế quốc mới, đồng thời bác bỏ sự lệ thuộc cũng như tâm lý bi quan. Paris lựa chọn trở thành một đối tác mạnh mẽ, chủ động và đáng tin cậy. Điều này có vai trò quan trọng đối với uy tín ngoại giao, sức cạnh tranh kinh tế và lợi ích chiến lược của Pháp trên phạm vi toàn cầu”.

Ông Emmanuel Macron cũng kêu gọi Liên minh châu Âu cần đẩy mạnh tự chủ chiến lược, nhất là trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp và công nghệ số; đồng thời sớm thực thi các ưu tiên thương mại chung và đơn giản hóa thị trường vốn, qua đó giúp châu Âu khẳng định vai trò như một thực thể kinh tế – chính trị thực sự, nhất là với một thị thường tiềm năng gần 450 triệu dân.

Hướng tới Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron tái khẳng định mong muốn thông qua diễn đàn này, các cường quốc sẽ tăng cường đối thoại để xử lý các vấn đề toàn cầu, trong đó có tình trạng mất cân bằng thương mại với Trung Quốc. Ông Emmanuel Macron xem đây là “cơ hội cuối cùng” để cải cách quản trị toàn cầu và Liên hợp quốc trong bối cảnh thế giới phân mảnh, thiếu ổn định.

Với thông điệp nhấn mạnh về sự tự chủ chiến lược, cải cách quản trị toàn cầu và tận dụng G7 như một diễn đàn đối thoại toàn diện, Paris cho thấy nỗ lực thúc đẩy mô hình “đa phương hiệu quả”. Động thái này nhằm hài hòa giữa việc giữ vững độc lập chiến lược và tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu cần chủ động hành động để bảo vệ lợi ích cũng như vị thế của mình trên trường quốc tế.