Nga chỉ trích châu Âu đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các thành viên NATO tại Ukraine; cảnh báo mọi đơn vị và cơ sở như vậy sẽ trở thành "mục tiêu quân sự hợp pháp" của lực lượng vũ trang Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN

Ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine, gọi đây là một động thái "nguy hiểm."

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Moskva sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, đồng thời cảnh báo mọi đơn vị và cơ sở như vậy sẽ trở thành "mục tiêu quân sự hợp pháp" của lực lượng vũ trang Nga.

Phía Moskva cũng cáo buộc các đồng minh của Kyiv đang thành lập một “trục chiến tranh," làm dập tắt hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sớm, bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy ngoại giao con thoi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn "khá xa vời." Theo ông, trình tự bắt buộc phải là: trước hết đạt được lệnh ngừng bắn, sau đó mới tới các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine thông qua một thỏa thuận dài hạn với Nga. Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng việc thành lập và triển khai lực lượng đa quốc gia là không thể thực hiện được nếu thiếu sự đồng thuận từ phía Moskva.

Dù khẳng định Đức sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, nhưng Thủ tướng Merz cho biết mọi quyết định điều quân đều cần sự phê duyệt của chính phủ và sự ủy thác từ Quốc hội Liên bang (Bundestag).

Trong khi đó, tại London, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định quan điểm rằng các bảo đảm an ninh cho Ukraine phải đủ mạnh mẽ để đảm bảo không bao giờ xảy ra thêm một chiến dịch quân sự đặc biệt nào khác trong tương lai như tại Ukraine trong gần 4 năm qua.

Giữa những bế tắc trên bàn đàm phán, tình hình thực địa tại Ukraine đang rơi vào tình trạng khẩn cấp. Một đợt không kích mới nhắm vào các cơ sở năng lượng tại vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia đã khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện, nước và hệ thống sưởi giữa mùa Đông khắc nghiệt.

Thị trưởng thành phố Dnipro đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia khi hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng do tình trạng cắt điện diện rộng.

Trước những diễn biến khó lường, Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv đã đưa ra cảnh báo hiếm hoi về một "cuộc không kích lớn tiềm tàng" có thể xảy ra trong vài ngày tới.

Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các tín hiệu báo động phòng không, đồng thời cho biết thỏa thuận về bảo đảm an ninh giữa Ukraine và Mỹ hiện đã cơ bản hoàn tất để chờ ký kết ở cấp cao nhất.

Tuy nhiên, ông thừa nhận những vấn đề gai góc nhất, trong đó có vấn đề lãnh thổ và số phận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vẫn chưa được giải quyết.