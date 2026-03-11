Tân Lãnh tụ tối cao Iran vắng bóng sau nhiều ngày được bổ nhiệm

Vài ngày sau khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Dù là người có ảnh hưởng ở hậu trường trong nhiều năm, với vai trò phụ trách điều hành văn phòng của cha mình, ông Mojtaba Khamenei vẫn khá bí ẩn đối với nhiều người Iran.

Có thông tin nói rằng ông có thể đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vừa qua. Một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran dường như xác nhận tin đồn về việc ông bị thương, khi gọi ông là “janbaz”, tức “chiến binh bị thương” trong “chiến tranh Ramadan” - cách Iran gọi cuộc xung đột hiện nay.

Ngày 10/3, ông Yousef Pezeshkian - con trai Tổng thống Iran và cũng là cố vấn chính phủ, viết trên kênh Telegram cá nhân: “Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có liên hệ và họ nói rằng, tạ ơn Chúa, ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh”. Ông Yousef Pezeshkian không cho biết cụ thể.

Sự im lặng của ông Mojtaba Khamenei cũng có thể do lo ngại an ninh, sau khi cha ông thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Báo New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran giấu tên cho biết, ông Khamenei bị thương nhưng vẫn tỉnh táo và đang trú ẩn tại địa điểm được bảo đảm an ninh mức độ cao và hạn chế liên lạc.

Ông Khamenei được Hội đồng chuyên gia gồm 88 thành viên bầu ông làm lãnh tụ tối cao mới của Iran từ ngày 8/3.

Tại Iran, quyền lực tập trung ở Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và văn phòng lãnh tụ tối cao, còn gọi là “beyt”, nơi điều hành một mạng lưới ảnh hưởng song song trong bộ máy nhà nước.

Các nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, IRGC đã thúc đẩy mạnh việc lựa chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ kế nhiệm. Họ tin rằng nhà lãnh đạo mới sẵn sàng ủng hộ các chính sách cứng rắn của lực lượng này, bất chấp ý kiến của phe thực dụng.

Vốn đã rất quyền lực, IRGC càng gia tăng ảnh hưởng kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, lực lượng này nhanh chóng vượt qua sự do dự của một số người trong hàng ngũ chính trị và tôn giáo cấp cao, những người đã khiến việc công bố lãnh tụ mới bị trì hoãn nhiều giờ.

Một số nguồn tin cho rằng việc lựa chọn ông Mojtaba Khamenei theo ý của IRGC có thể dẫn đến việc Iran theo đuổi đường lối đối ngoại quyết liệt hơn và tăng cường kiểm soát trong nước.

Cuối tuần qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - thành viên trong bộ ba lãnh đạo tạm thời trong giai đoạn chuyển giao - đưa ra lời xin lỗi các nước vùng Vịnh về việc Iran tấn công họ. Theo Reuters, các chỉ huy cấp cao của IRGC rất tức giận với lời xin lỗi này.

Một nguồn tin cấp cao cho biết, cố lãnh tụ Ali Khamenei trước đây có khả năng kiềm chế ảnh hưởng của IRGC, cân bằng quan điểm của lực lượng này với giới chính trị và giáo sĩ. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, nhiều khả năng IRGC sẽ có tiếng nói quyết định trong các vấn đề lớn.