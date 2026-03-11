Iran phóng tên lửa dữ dội nhất từ đầu chiến sự

Đợt tấn công mới ngày 11/3 được Iran đánh giá là “dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự nổ ra. Nhiều hệ thống phòng không trong khu vực phải liên tục đánh chặn, còi báo động vang lên tại Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Iran công bố video phóng tên lửa, đánh dấu đợt tấn công dữ dội Đợt tấn công mới ngày 11/3 được Iran đánh giá là “dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự nổ ra. Nhiều hệ thống phòng không trong khu vực phải liên tục đánh chặn, còi báo động vang lên tại Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Rạng sáng 11/3 theo giờ địa phương, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này tiến hành “đợt tấn công dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Ngay sau đó, Israel và các quốc gia vùng Vịnh phải “căng mình” tiến hành các cuộc đánh chặn tên lửa và UAV bay vào lãnh thổ.

Theo video mà CNN có được, hiện lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã tiến hành di chuyển một số thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông, nhằm tăng cường năng lực phòng không cho khu vực.

CNN chưa thể xác nhận điểm đến cuối cùng của hệ thống này. Dù vậy, động thái này cho thấy áp lực chống trả tên lửa và UAV của Iran là không hề nhỏ.

Tàu hàng trúng đạn, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Theo hãng tin AP, ngày 11/3, một quả đạn đánh trúng con tàu đang di chuyển qua tuyến hàng hải thuộc eo biển Hormuz, khiến lửa bùng lên dữ dội trên boong.

Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Mỹ mở cuộc tấn công nhằm vào một nhóm tàu rải thủy lôi của Iran - những phương tiện được cho là có khả năng đe dọa lối vào vùng Vịnh.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận con tàu bị tấn công ở khu vực phía bắc Oman, ngay trong lòng eo biển Hormuz. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi tàu.

Cho đến nay, Tehran chưa lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Iran nhiều lần bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoạt động trong và quanh eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Trước đó, UKMTO cũng ghi nhận một vụ tấn công khác nhằm vào một tàu vận tải ngoài khơi Ras Al Khaimah thuộc UAE.

Iran dọa đánh vào các ngân hàng Mỹ và Israel

Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế và ngân hàng liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực, nhằm đáp trả điều mà Tehran gọi là cuộc tấn công nhằm vào một ngân hàng của Iran, theo Al Jazeera.

Phát ngôn viên của Khatam al-Anbiya Headquarters - tổ chức mà Liên Hợp Quóc mô tả là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - cho biết “đối phương đã buộc chúng tôi phải mở rộng mục tiêu sang các trung tâm kinh tế và ngân hàng thuộc Mỹ và chế độ Do Thái trong khu vực”.

Cơ quan này đồng thời đưa ra cảnh báo rằng người dân trong khu vực không nên ở trong phạm vi bán kính 1 km quanh các ngân hàng, hàm ý nguy cơ các cơ sở tài chính có thể trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian tới.

Các “ông lớn” công nghệ Mỹ lọt tầm ngắm của Iran

Truyền thông nhà nước Iran ngày 11/3 cho biết các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công mới của Tehran trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang.

Danh sách các mục tiêu tiềm năng do hãng tin bán chính thức Tasnim công bố với tiêu đề “Những mục tiêu mới của Iran”, trong đó nêu tên nhiều văn phòng khu vực, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và cơ sở phát triển công nghệ của các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Đông.

Iran nhắm Google, Amazon, Nvidia trong “chiến tranh hạ tầng” mới. Ảnh: Reuters

Theo nội dung được đăng tải, khi cuộc chiến trong khu vực mở rộng sang “chiến tranh hạ tầng”, phạm vi những mục tiêu mà Iran coi là hợp pháp cũng sẽ ngày càng rộng hơn.

Danh sách này đề cập tới các cơ sở được cho là liên quan tới nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle và Palantir Technologies tại Israel và nhiều địa điểm khác trong khu vực, bao gồm Dubai và Abu Dhabi.

Hiện các công ty công nghệ trên chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) từng tiến hành một số hoạt động nhằm vào các cơ sở hạ tầng công nghệ của Mỹ trong khu vực. Truyền thông Iran cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain vào tuần trước, trong khi hai cơ sở khác của Amazon tại United Arab Emirates cũng từng bị UAV Iran nhắm mục tiêu.

Mỹ gặp khó khi rà phá thủy lôi Iran

Theo các nguồn tin quân sự, Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lúc này, năng lực rà phá thủy lôi của Hải quân Mỹ được quan tâm đặc biệt và bất ngờ lộ ra một vài "tín hiệu buồn".

Theo các nguồn tin quân sự chia sẻ với CNN, hải quân Mỹ đã cho ngừng hoạt động các tàu quét mìn chuyên dụng tại vịnh Ba Tư từ tháng 9/2025.

Khi đó, cả 4 tàu chuyên thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi neo tại căn cứ của Mỹ ở Bahrain đều bị cho “nghỉ hưu”, chuyển về Mỹ, hiện đang chờ tháo dỡ.

Đầu năm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ (NAVCENT) cho biết nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại vùng Vịnh sẽ được chuyển cho 4 tàu tác chiến ven bờ (LCS) sắp được triển khai tới khu vực.

Các tàu này sẽ thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ: tác chiến trên mặt nước và rà phá thủy lôi.

Tàu LCS của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.

Tuy nhiên, theo CNN, đội tàu LCS của Mỹ với khoảng 30 tàu chiếc đang hoạt động, từ lâu đã bị nghi ngờ về độ tin cậy. Một số chuyên gia quân sự thậm chí đã “chế” tên LCS thành “Little Crappy Ships” (tàu nhỏ kém chất lượng).

Thậm chí, LCS bị coi là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử đóng tàu quân sự của Mỹ. Một số mẫu LCS đời đầu đã bị cho “nghỉ hưu” chỉ sau vài năm phục vụ. Theo CNN, ít nhất 3 tàu LCS đã có mặt tại vịnh Ba Tư.

Ông Carl Schuster, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, cho rằng việc triển khai tàu LCS tới eo biển Hormuz có thể “mang tính trình diễn nhiều hơn tính thực tế”. “Chắc Hải quân Mỹ định đem các tàu LCS ra sử dụng để khiến chúng trông có vẻ hữu ích và để bào chữa cho chi phí lớn từng dành cho đội tàu này”, ông Schuster nói.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.