Triều Tiên lại thử tên lửa

Ngày 10/3 Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục, tiếp theo các vụ phóng tương tự hồi tuần trước.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên ngày 10/3. Ảnh: KCNA

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên nằm trong số các cuộc thử nghiệm đánh giá hoạt động của con tàu này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/3 đưa tin cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã theo dõi vụ phóng ngày 10/3 qua video. Ông nhấn mạnh, việc duy trì và mở rộng khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy là vấn đề chiến lược hết sức quan trọng. Liên tục tăng cường hệ thống vũ khí tấn công của quân đội Triều Tiên là yếu tố cần thiết cho việc tự vệ của nước này.

Ông cũng tuyên bố: “Hiện nay, các thành phần của lực lượng răn đe chiến tranh của chúng ta đang được tích hợp liên tục, hiệu quả và nhanh chóng vào một hệ thống tác chiến vô cùng tinh vi, lực lượng hạt nhân của quốc gia đã chuyển sang giai đoạn ứng dụng đa diện”.

Thông tin còn cho hay, trong vụ phóng, tên lửa hành trình chiến lược được phóng đồng thời nhằm vào nhiều mục tiêu. Một số tên lửa đã bay theo quỹ đạo định sẵn và tấn công các mục tiêu trên đảo.

Vụ phóng diễn ra đúng vào thời điểm Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do (Freedom Shield), kéo dài từ ngày 9-11/3.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon là thế hệ tàu khu trục tấn công đa năng 5.000 tấn mới của Triều Tiên, với chiếc đầu tiên mang tên Choe Hyon.

Hồi tuần trước, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tương tự từ tàu khu trục này.