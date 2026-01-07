Bão tuyết, băng giá phủ khắp châu Âu, ít nhất 6 người thiệt mạng

Tuyết rơi dày và nhiệt độ ở mức băng giá khiến giao thông tê liệt tại nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Anh và Hà Lan.

Nhiệt độ tại các khu vực đồng bằng ở miền bắc Italy đã giảm xuống dưới 0 độ C. Ảnh: LaPresse.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng khi tuyết rơi dày và băng giá xuất hiện tại nhiều khu vực ở châu Âu.

Tại vùng Landes, tây nam nước Pháp, giới chức địa phương cho biết 3 người tử vong và 15 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày 6/1.

Ngoài ra, hai người khác thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Paris. Cụ thể, một tài xế tử vong trong bệnh viện vào tối 5/1, sau khi xe lao xuống sông Marne, một người khác thiệt mạng sau vụ va chạm với xe tải hạng nặng ở phía đông thủ đô Paris.

Sáng 7/1, nhiều chuyến bay bị hủy tại hai sân bay lớn của Paris là Roissy-Charles de Gaulle và Orly, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng mặt đất dọn tuyết trên đường băng và khử băng cho các máy bay. Dự kiến khoảng 40% chuyến bay tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle và 25% chuyến bay tại sân bay Orly sẽ bị hủy.

Tại Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina, một phụ nữ tử vong ngày 5/1 vì bị một cành cây phủ đầy tuyết rơi trúng.

Tại Hà Lan, hàng trăm chuyến bay cũng bị hủy tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, khi nhân viên phải làm sạch đường băng và khử băng cho máy bay.

Giao thông đường sắt ở nước này cũng rơi vào hỗn loạn sau khi một số tuyến nội địa bị đình chỉ từ sáng sớm ngày 6/1 do sự cố công nghệ thông tin, khiến tình trạng giao thông bị ảnh hưởng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt càng trở nên nghiêm trọng.

Các chuyến tàu hỏa cao tốc của Eurostar chạy từ Amsterdam đi Paris hiện bị hủy hoặc chạy chậm hơn lịch trình.

Người dân đi bộ trong công viên Maksimir ở Zagreb (Croatia). Ảnh: Reuters.

Thời tiết giá rét đang bao trùm phần lớn châu Âu. Nhiệt độ tại miền nam và miền đông nước Đức giảm sâu xuống dưới -10 độ C vào sáng sớm 6/1. Các nhà khí tượng Đức dự báo một cơn bão sẽ quét qua nước này vào ngày 9/1, kèm theo tuyết rơi dày tại khu vực phía bắc và phía đông.

Tại Anh, nhiệt độ ban đêm giảm xuống -12,5 độ C. Tuyết rơi làm gián đoạn giao thông đường sắt, đường bộ và hàng không, đồng thời buộc hàng trăm trường học ở phía bắc phải đóng cửa.

Ở Italy, nhiệt độ tại các vùng đồng bằng phía bắc giảm xuống dưới 0 độ C. Tuyết được dự báo sẽ sớm xuất hiện tại các khu vực như Emilia-Romagna, Marche và Tuscany.

Miền trung và miền nam Italy đang trải qua những trận mưa lớn, kéo dài, khiến mực nước sông Tiber dâng cao. Thị trưởng Rome, ông Roberto Gualtieri, đã ban hành lệnh trong ngày 6/1, yêu cầu hạn chế người dân đến các công viên và khu vực có nguy cơ cây đổ hoặc ngập lụt.

Trong những ngày gần đây, hai cây thông lớn đã bị bật gốc tại Rome, một cây đổ gần Đấu trường Colosseum, một cây đổ trên đường Via Appia Nuova.

Tại các quốc gia thuộc khu vực Balkan, tuyết rơi dày và mưa lớn đã làm mực nước các sông dâng cao, đồng thời gây ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng nguồn cung điện, nước.

Ở Serbia, một số chính quyền địa phương tại miền tây đã ban bố các biện pháp khẩn cấp do thời tiết xấu, đồng thời cảnh báo người dân lái xe thận trọng.

Dọc bờ biển Adriatic, phần thuộc lãnh thổ Croatia và Montenegro, gió mạnh và biển động tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông hàng hải và đời sống của người dân.