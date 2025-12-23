Sa mạc Trung Đông bất ngờ chìm trong tuyết

Saudi Arabia, quốc gia vốn nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt và những sa mạc mênh mông, đang trải qua một hiện tượng thời tiết hiếm thấy khi tuyết rơi, mưa lớn kèm theo nhiệt độ giảm sâu.

Tuyết rơi trên núi Al-Lawz, tỉnh Tabuk, Saudi Arabia, ngày 17/12. Ảnh: Saudi Gazette.

Theo Wion, hiện tượng thời tiết lạ lùng bao trùm nhiều khu vực khiến người dân thích thú, nhưng cũng khiến các chuyên gia lo ngại bởi biến đổi khí hậu ngày càng khiến thời tiết trở nên khó lường.

Theo ghi nhận, các khu vực phía bắc Saudi Arabia đã xuất hiện tuyết rơi, làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan vùng Tabuk. Một số khu vực của vùng Hail cũng ghi nhận tuyết rơi.

Hiện tượng này rất hiếm gặp đối với Trung Đông khô hạn. Vào sáng sớm, nhiệt độ tại một số nơi giảm xuống dưới 0 độ C, tạo điều kiện để tuyết tích tụ ở các vùng cao.

Không chỉ có tuyết, mưa cũng xuất hiện trên diện rộng. Các khu vực như Bir Bin Hermas, Al-Ayinah, Ammar, AlUla, Shaqra ghi nhận mưa từ nhẹ đến trung bình. Riyadh, Qassim và khu vực miền Đông có mưa lớn hơn, một số nơi xuất hiện mưa to.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Saudi Arabia xác nhận tuyết cũng xuất hiện tại Al-Majmaah và Al-Ghat, nằm ở phía bắc Riyadh.

Ông Hussein Al-Qahtani, người phát ngôn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Saudi Arabia, cho biết đợt không khí lạnh kết hợp với các khối mây mang mưa đã gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan tại các vùng trung tâm và phía bắc Saudi Arabia.

Ông Al-Qahtani cảnh báo nhiệt độ sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia giao thông và tránh xa các thung lũng dễ xảy ra ngập lụt.

Hình ảnh những ngọn núi phủ tuyết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút đông người dân đổ về Al-Majmaah và Al-Ghat. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các trường học tại Riyadh đã chuyển sang hình thức học trực tuyến để bảo đảm an toàn.

Theo các nhà khí tượng, dù hiện tượng trên xuất phát từ những điều kiện khí quyển cụ thể, tần suất xuất hiện của các kiểu thời tiết bất thường đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về tác động lâu dài của biến đổi khí hậu.

Đợt tuyết hiếm gặp tại Saudi Arabia tiếp tục nối dài danh sách các hiện tượng thời tiết dị thường trên toàn cầu, như mưa bất thường tại UAE, các đợt nắng nóng gay gắt ở Nam Á, lũ quét tại những khu vực Trung Đông vốn khô hạn, hay tuyết rơi trái mùa ở một số khu vực châu Âu và Bắc Phi.

Những hiện tượng này cho thấy biến đổi khí hậu đang làm thay đổi sâu sắc các quy luật thời tiết trên thế giới.

