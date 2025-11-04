Lở tuyết tại Nepal: 3 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

Viên cảnh sát Gyan Kumar Mahato cho biết trong số 8 người mất tích có 5 người nước ngoài, song hiện vẫn chưa xác định được quốc tịch của các nạn nhân.

Ngày 3/11, lực lượng cảnh sát Nepal cho biết 3 nhà leo núi, trong đó có 1 người nước ngoài, đã thiệt mạng, cùng với 8 người khác vẫn đang mất tích sau khi một trận lở tuyết xảy ra tại khu vực núi Yalung Ri Himal thuộc dãy Himalaya.

Vụ việc được ghi nhận ở độ cao khoảng 5.630 m trên núi Yalung Ri, nằm trong huyện Dolakha, phía Đông Bắc thủ đô Kathmandu.

Ông Mahato cho hay 4 nhà leo núi bị thương đã được sơ tán tới một ngôi làng gần khu vực xảy ra tai nạn. Lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm quy mô lớn, trong đó có các chuyến bay trực thăng quần thảo khu vực cùng với các đội cứu nạn mặt đất của quân đội và cảnh sát.

Núi Yalung Ri nằm trong thung lũng Rolwaling, thuộc khu vực Đông Bắc Nepal, nơi các nhà leo núi phải đối mặt với điều kiện leo trèo khắc nghiệt gồm địa hình đá, băng và tuyết.

Đây là một trong những khu vực ít được khám phá hơn của dãy Himalaya, nhưng thu hút những đoàn leo núi tìm kiếm trải nghiệm mạo hiểm.