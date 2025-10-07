Cuộc giải cứu nghẹt thở của Trung Quốc tại đỉnh Everest

Bão tuyết trái mùa đổ xuống Everest giữa kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” của Trung Quốc, khiến hàng trăm du khách mắc kẹt ở độ cao gần 5.000 m, buộc chính quyền mở chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.

Một trận bão tuyết bất thường giữa kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” của Trung Quốc đã khiến gần 1.000 du khách và người leo núi bị cô lập trên sườn đông đỉnh Everest - ngọn núi cao nhất thế giới nằm giữa biên giới Trung Quốc và Nepal.

Giới chức Trung Quốc đã phát động chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, huy động hàng trăm nhân viên cùng người dân địa phương xuyên đêm dọn tuyết, mở lối vào khu vực bị cô lập.

Giữa cái lạnh cắt da và tuyết phủ trắng xóa, nhiều người mô tả “đây là trải nghiệm khắc nghiệt nhất trong đời”.

Du khách lội băng tuyết sau trận bão gần Everest Đoạn video do nhân chứng ghi lại sau trận bão tuyết gần núi Everest trong ngày 4-5/10 cho thấy hàng trăm du khách lội bộ trong lớp tuyết dày đặc ở sườn phía đông ngọn núi. Gần 1.000 người từng bị mắc kẹt, nhiều nhóm đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn.

Bão tuyết bất thường giữa mùa cao điểm du lịch

Thung lũng Karma - nơi dẫn lên sườn Kangshung của Everest, thuộc Khu tự trị Tây Tạng - là điểm đến được ưa chuộng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày của Trung Quốc. Nhưng thay vì khung cảnh hùng vĩ, hàng trăm du khách phải đối mặt với cơn bão tuyết dữ dội trút xuống từ tối 4/10 đến ngày 5/10.

Tuyết rơi dày đặc ở độ cao hơn 4.900 mét, kết hợp mưa lớn và gió mạnh, khiến nhiều đoàn du khách không kịp di chuyển xuống núi. Một số khu cắm trại trên sườn đông bị tuyết vùi lấp hoàn toàn, trong khi đường mòn trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm.

Theo các chuyên gia khí tượng Trung Quốc, lượng mưa và tuyết tại dãy Himalaya trong tuần qua vượt xa mức trung bình nhiều năm, cho thấy sự biến động bất thường của thời tiết trong khu vực, theo Guardian.

“Thời tiết năm nay không bình thường chút nào. Hướng dẫn viên của chúng tôi bảo chưa từng thấy tuyết rơi dữ dội như vậy vào tháng 10. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột”, trekker Chen Geshuang, thành viên nhóm 18 người trở về an toàn, cho biết.

Sườn đông đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới nằm giữa biên giới Trung Quốc và Nepal. Ảnh: Guardian.

Tháng 10 vốn là mùa du lịch lý tưởng tại Everest, khi gió mùa Ấn Độ kết thúc, bầu trời quang đãng và thời tiết khô ráo. Tuy nhiên, đợt bão tuyết lần này đã buộc chính quyền địa phương Tingri phải tạm ngừng bán vé và đóng cửa toàn bộ khu thắng cảnh Everest từ ngày 5/10.

Trong khi đó, liên lạc ở khu vực này bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều người cho biết điện bị cắt ở Qudang, các cuộc gọi đến doanh nghiệp địa phương không thể kết nối, khiến thông tin về cứu hộ bị hạn chế.

"Cảm giác như bị chôn sống trong tuyết"

Những người may mắn thoát khỏi vùng nguy hiểm kể lại khoảnh khắc sinh tử khi bão tuyết ập đến. Dong Shuchang, một trekker người Trung Quốc, chia sẻ trên Weibo: “Đó là thời tiết khắc nghiệt nhất tôi từng trải qua. Một trận bão tuyết đối lưu cực mạnh, gió rít dữ dội, tuyết dày phủ kín lều trại”.

“Giữa đêm tôi mở mắt ra, thấy tuyết gần như chạm nóc lều. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy sợ bị chôn sống”, một người khác kể trên mạng xã hội Xiaohongshu.

Nhiều đoàn khách buộc phải dậy giữa đêm để xúc tuyết quanh lều nhằm tránh bị vùi lấp. “Chúng tôi không dám ngủ. Cứ 90 phút lại phải ra ngoài dọn tuyết. Sáng hôm sau, khi gió càng mạnh, chúng tôi quyết định xuống núi”, một trekker khác nhớ lại.

Trên đường đi, nhóm của họ gặp cha của hướng dẫn viên, ông đã liều mình lên núi tìm con trai vì mất liên lạc. “Lúc đó, chúng tôi mới biết tuyết rơi dày ở cả thung lũng dưới chân núi. Nhiều người dân không thể liên lạc được với con cháu nên vô cùng lo lắng”, cô nói.

Cả làng chung tay mở đường trong tuyết

Để giải cứu hàng trăm người mắc kẹt, các đội cứu hộ của chính quyền địa phương phối hợp cùng dân làng đã được huy động khẩn cấp. Theo CCTV, những người còn lại sẽ được đưa xuống núi trong điều kiện nhiệt độ hạ sâu và tầm nhìn hạn chế theo từng đợt, dưới sự hướng dẫn của đội cứu hộ do chính quyền địa phương tổ chức.

Hàng trăm người chia nhau dọn tuyết, mở đường, đưa thức ăn và chăn ấm lên các điểm cao để hỗ trợ người mắc kẹt.

Theo tờ Jimu News, có gần 1.000 người bị mắc kẹt, song hiện chưa rõ liệu các hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ có được tính trong con số này hay không. Cũng chưa có thông tin về việc khu vực phía bắc Everest - nơi cũng thuộc địa phận Tây Tạng - có bị ảnh hưởng hay không.

Khi đến Qudang, nhiều du khách kiệt sức nhưng vẫn bật khóc vì hạnh phúc. Chen cho biết nhóm của cô phải băng qua tuyết dày giữa đêm mưa sấm sét để xuống núi. “Khi về đến làng, chúng tôi được người dân đón tiếp, có một bữa ăn nóng và cuối cùng cũng thấy ấm lại”, cô nói.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng dài người leo núi lội qua lớp tuyết cao đến thắt lưng, trong khi một số người bị trượt ngã hoặc bị bò yak va phải trên đường xuống.

“Tuyết rất sâu, đường cực trơn. Nhưng cuối cùng ai cũng xuống được an toàn và được xe buýt đón về”, một người kể lại.

Chính quyền địa phương giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bởi bão tuyết trên đỉnh Everest ngày 6/10. Ảnh: Cục Phòng cháy Chữa cháy Tây Tạng.

Tính đến chiều 5/10, khoảng 350 người đã được giải cứu và đưa tới thị trấn nhỏ Qudang - cách trại căn cứ Everest phía Tây Tạng khoảng 50 km - trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 200 người khác bị mắc kẹt ở khu vực cao hơn, buộc lực lượng cứu hộ phải tiếp tục mở đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Dù điều kiện khắc nghiệt vẫn tiếp diễn, chính quyền Trung Quốc khẳng định toàn bộ những người còn mắc kẹt đã được xác định vị trí và đang trên đường về nơi an toàn. Hàng chục chuyến xe buýt được bố trí sẵn ở Qudang để đón các đoàn khách xuống núi.

Trên mạng xã hội, hàng loạt thông điệp cảm ơn lực lượng cứu hộ được lan tỏa. “Nếu không có họ, có lẽ nhiều người trong chúng tôi đã không còn cơ hội trở về”, một trekker viết.

Không chỉ Tây Tạng, các khu vực lân cận cũng hứng chịu hậu quả nặng nề của thời tiết cực đoan. Ở phía nam dãy Himalaya, mưa lớn tại Nepal đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất và lũ quét kể từ ngày 4/10, làm ít nhất 47 người thiệt mạng.

Các nhà khí tượng học nhận định hiện tượng mưa tuyết cực đoan cùng lúc ở cả hai sườn Everest là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động mạnh hơn bao giờ hết đến khu vực Himalaya - “nóc nhà của thế giới”.