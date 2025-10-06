Gần 1.000 người mắc kẹt ở Tây Tạng do bão tuyết

Ngày 5/10, tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần 1.000 người, bao gồm cả du khách và nhân viên khu cắm trại, đã bị mắc kẹt do bão tuyết khiến các tuyến đường bị phong tỏa.

Theo truyền thông địa phương, tuyết rơi kể từ tối 3/10 và kéo dài đến hết ngày hôm sau, phủ dày toàn bộ khu vực ở độ cao trên 4.900 m.

Các đội cứu hộ cùng hàng trăm người dân địa phương đã được huy động để dọn tuyết, khơi thông lối vào các điểm cắm trại. Một số khách du lịch trên núi đã được đưa xuống an toàn.

Khu thắng cảnh Everest tạm thời đóng cửa từ tối 4/10.

Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người ở huyện miền núi Darjeeling, thuộc bang Tây Bengal, miền Đông nước này.

Những đợt mưa xối xả trút xuống Darjeeling suốt đêm, với lượng mưa lên tới 300 mm, đã khiến mực nước các con sông dâng cao, gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng. Nhiều cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi, trong khi nhiều tuyến đường bị hư hại nặng.

Ngập lụt sau mưa lớn tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ ngày 23/9/2025. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Thủ hiến bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, cho biết một số khu vực đã bị ngập sâu do mưa lớn bất thường trong vài giờ, cùng với nước lũ từ các con sông.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước những mất mát về con người. Ông cho biết nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn và lở đất ở huyện Darjeeling cũng như các khu vực lân cận.

Lũ lụt và lở đất thường xảy ra trong mùa gió mùa ở tiểu lục địa Ấn Độ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu, cùng với tình trạng phát triển thiếu quy hoạch, đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.