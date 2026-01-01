Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Châu Mỹ rực rỡ trong khoảnh khắc chào năm mới 2026

  • Thứ năm, 1/1/2026 13:10 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Từ New York, Rio de Janeiro đến thủ đô Brasilia, bầu trời châu Mỹ bừng sáng với pháo hoa và drone nghệ thuật, trong khi hàng triệu người hòa mình vào không khí lễ hội đón năm mới 2026.

nam moi 2026 anh 1

12h ngày 1/1 giờ Hà Nội: New York (Mỹ) chính thức bước sang năm 2026. Tại Quảng trường Thời đại, màn hình hiện dòng chữ "chúc mừng năm mới" sau “quả cầu chòm sao” cùng các hiệu ứng đặc biệt được thả xuống đúng khoảnh khắc giao thừa.

nam moi 2026 anh 2

Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams, đứng cạnh nút pha lê kích hoạt màn thả quả cầu đón năm mới tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York. Lễ thả quả cầu đón năm mới tại đây là một trong những sự kiện nổi tiếng và được theo dõi đông đảo nhất trên thế giới. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1907, khi quả cầu pha lê khổng lồ được thả từ nóc tòa nhà One Times Square trong 60 giây cuối cùng của năm cũ, đánh dấu giây phút chuyển giao sang năm mới.
nam moi 2026 anh 3nam moi 2026 anh 4nam moi 2026 anh 5nam moi 2026 anh 6

Các màn trình diễn nghệ thuật sôi động chào năm mới tại Quảng trường Thời đại thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả. Trong khi Diana Ross - “Nữ hoàng Motown” - đưa người xem hòa mình vào loạt hit kinh điển trước khoảnh khắc giao thừa, nhóm nhạc Hàn Quốc Le Sserafim tiếp tục khuấy động không khí bằng những màn trình diễn tràn đầy năng lượng.
nam moi 2026 anh 7

Người dân tập trung về Quảng trường Thời đại để đón năm mới trong khoảnh khắc giấy kim tuyến được thả từ trên cao xuống đêm giao thừa.
nam moi 2026 anh 8nam moi 2026 anh 9nam moi 2026 anh 10nam moi 2026 anh 11

Pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên đài tưởng niệm Washington, được chiếu sáng đặc biệt trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, tại thủ đô Washington D.C. ngày 1/1.
nam moi 2026 anh 12

10h giờ Hà Nội: Hàng loạt drone tạo thành những hình khối nghệ thuật trên bầu trời bãi biển Copacabana trong lễ đón năm mới tại Rio de Janeiro, Brazil.
nam moi 2026 anh 13nam moi 2026 anh 14nam moi 2026 anh 15nam moi 2026 anh 16

Người dân reo hò, vui mừng khi những chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời bãi biển Copacabana trong lễ đón năm mới tại Rio de Janeiro, Brazil.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

