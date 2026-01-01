Châu Mỹ rực rỡ trong khoảnh khắc chào năm mới 2026

Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams, đứng cạnh nút pha lê kích hoạt màn thả quả cầu đón năm mới tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York. Lễ thả quả cầu đón năm mới tại đây là một trong những sự kiện nổi tiếng và được theo dõi đông đảo nhất trên thế giới. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1907, khi quả cầu pha lê khổng lồ được thả từ nóc tòa nhà One Times Square trong 60 giây cuối cùng của năm cũ, đánh dấu giây phút chuyển giao sang năm mới.