Châu Âu rực sáng đón năm mới 2026

7h 1/1/2026 (giờ Hà Nội): Đồng hồ Big Ben vang lên 12 nhịp dõng dạc tại thủ đô London, bầu trời bừng sáng bởi pháo hoa được phóng từ vòng quay Eye London, Vương quốc Anh chính thức bước sang năm 2026. Trong thông điệp chào năm mới, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh quyết tâm “đánh bại sự suy thoái và chia rẽ mà một số người cố tình gieo rắc”. Ông thừa nhận nước Anh đã trải qua “một giai đoạn khó khăn kéo dài”, song khẳng định những tín hiệu tích cực đang dần hiện hữu và tương lai sẽ sáng sủa hơn nếu quốc gia này kiên định với con đường đã lựa chọn.
Màn pháo hoa mãn nhãn thắp sáng bầu trời London. Bất chấp cái lạnh cắt da đặc trưng của mùa đông nước Anh, không khí dọc hai bên bờ sông Thames vẫn sôi động đến nghẹt thở. Theo tường thuật trực tiếp của BBC, hơn 100.000 vé xem màn pháo hoa đêm giao thừa đã được bán hết từ nhiều tuần trước.
6h giờ Hà Nội: Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp bừng sáng trong màn trình diễn pháo hoa chào năm mới 2026. Thủ đô Paris đã huy động khoảng 10.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh trong đêm giao thừa. Thay vì tổ chức hòa nhạc trên đại lộ Champs-Élysées như thường lệ, thành phố dồn trọng tâm vào màn trình diễn ánh sáng 3D ấn tượng trên Khải Hoàn Môn.
6h giờ Hà Nội: Cổng Brandenburg trong lễ đón năm mới tại Berlin, Đức ngày 1/1. Theo đó, nước Đức khép lại năm 2025 bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 7 phút rưỡi trên bầu trời Berlin, tạo điểm nhấn ấn tượng cho thời khắc chuyển giao sang năm mới. Ảnh: Reuters
Pháo hoa rực sáng trên mái vòm kính của tòa nhà Quốc hội Đức (Reichstag), bên cạnh quốc kỳ Đức tung bay và Cổng Brandenburg. Những người dân trao nhau lời chúc và cái ôm trong khoảnh khắc đón năm mới tại Berlin.
Chương trình đón năm mới tại thành phố Hamburg, Đức. Năm nay, chương trình đón năm mới quy mô lớn thường niên không diễn ra tại thủ đô Berlin do chính quyền bang cắt giảm ngân sách, mà được chuyển về Hamburg - thành phố cảng lớn ở miền bắc nước Đức. Ảnh: Reuters.
6h giờ Hà Nội: Những chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trong khoảnh khắc bước sang năm mới trên bầu trời Barcelona (Tây Ban Nha). Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, hàng chục nghìn người đã đổ về quảng trường trung tâm Puerta del Sol sôi động để chào đón thời khắc mở đầu năm 2026.
Mọi người ôm chầm lấy nhau trong không khí hân hoan của lễ đón năm mới tại Barcelona. Thành phố này cũng ghi nhận số lượng người tham gia kỷ lục tại cuộc đua đêm giao thừa nổi tiếng Carrera dels Nassos (tạm dịch: “Cuộc đua của những chiếc mũi”), một sự kiện thể thao - lễ hội đặc trưng chào năm mới.
6h giờ Hà Nội: “Bữa tiệc ánh sáng” rực rỡ bừng nở trên bầu trời Malta, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
6h giờ Hà Nội: Một cặp đôi trao nhau nụ hôn giữa không khí rộn ràng của lễ đón năm mới tại Ljubljana, thủ đô Slovenia, khoảnh khắc lãng mạn hòa cùng niềm hân hoan chào mừng thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
5h giờ Hà Nội: Hình ảnh ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Tháp Trắng, tâm điểm các hoạt động chào mừng năm mới ở thành phố Thessaloniki (Hy Lạp).
5h giờ Hà Nội: Thủ đô Kyiv của Ukraine bước sang năm 2026. Trong đêm giao thừa trước giờ giới nghiêm, mọi người cầm trên tay những que pháo hoa lấp lánh bên cây thông Noel, thắp sáng không khí lễ hội ấm áp, các cặp đôi trao nhau nụ hôn trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
4h giờ Hà Nội: Thủ đô Moscow của Liên bang Nga chính thức bước sang năm mới. Người dân thắp sáng những que pháo hoa cầm tay giữa không khí náo nức của lễ đón năm mới tại trung tâm thủ đô Moscow, tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ trong thời khắc chuyển giao sang năm mới.
