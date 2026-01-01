Châu Âu rực sáng đón năm mới 2026

7h 1/1/2026 (giờ Hà Nội): Đồng hồ Big Ben vang lên 12 nhịp dõng dạc tại thủ đô London, bầu trời bừng sáng bởi pháo hoa được phóng từ vòng quay Eye London, Vương quốc Anh chính thức bước sang năm 2026. Trong thông điệp chào năm mới, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh quyết tâm “đánh bại sự suy thoái và chia rẽ mà một số người cố tình gieo rắc”. Ông thừa nhận nước Anh đã trải qua “một giai đoạn khó khăn kéo dài”, song khẳng định những tín hiệu tích cực đang dần hiện hữu và tương lai sẽ sáng sủa hơn nếu quốc gia này kiên định với con đường đã lựa chọn.