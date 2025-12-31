Châu Á rực rỡ sắc màu chào đón năm mới 2026

Tại các quốc gia châu Á, hoạt động chuẩn bị đón chào năm mới 2026 đang trải qua những bước chuẩn bị cuối cùng.

Phong cách đón Tết dương lịch ở mỗi quốc gia có sự khác biệt, tạo nên bức tranh đa màu sắc thú vị.

Trung Quốc tưng bừng kích cầu du lịch

Đối với người Trung Quốc, Tết âm lịch có ý nghĩa quan trọng hơn, dù vậy, hoạt động đón Tết dương lịch ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các địa phương. Dịp Tết dương lịch thường được xem là thời điểm mở ra chuỗi hoạt động kích cầu du lịch.

Thượng Hải khởi động chương trình lễ hội kéo dài từ Tết dương lịch đến Tết Nguyên tiêu. Ảnh: China Daily.

Đón năm 2026, Thượng Hải thu hút nhiều sự chú ý khi công bố chương trình đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Giới chức Thượng Hải cho biết thành phố sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm chào đón năm mới 2026 cũng như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bao gồm các chương trình biểu diễn, hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, cùng nhiều hoạt động kích cầu mua sắm, tham quan, du lịch, giải trí, thể thao... dành cho người dân và du khách.

Mùa lễ hội năm mới tại Thượng Hải sẽ kéo dài đến ngày 3/3, bao trùm các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu. Theo giới chức Thượng Hải, mục tiêu của chuỗi sự kiện là kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa truyền thống và chương trình kích cầu thương mại, phục vụ người dân Thượng Hải cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Riêng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Thượng Hải có hơn 300 hoạt động, bao gồm 132 buổi biểu diễn văn hóa, 13 buổi hòa nhạc và 134 triển lãm nghệ thuật. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, gần 400 hoạt động sẽ được triển khai.

Trong tuần này, người dân và du khách có thể thưởng thức các màn bắn chào năm mới 2026. Ngoài ra, 16 sự kiện chạy bộ được tổ chức tại 11 quận để chào mừng năm mới. Các nhà hát và trung tâm nghệ thuật dự kiến mang đến chuỗi chương trình âm nhạc phong phú, trong khi hơn 20 thị trấn cổ trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức các hoạt động dân gian phục vụ du khách.

Hơn 100 chương trình khuyến mại quy mô lớn sẽ được triển khai tại Thượng Hải trong suốt mùa lễ hội, nhằm thúc đẩy tiêu dùng tại các khu mua sắm trọng điểm cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử.

Trình diễn ánh sáng trên các tòa nhà cao tầng tại Trung Quốc để quảng bá Gala Xuân 2026 Để tạo hiệu ứng chờ đón chương trình Gala Xuân 2026 đón Tết âm lịch, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) thực hiện, các công trình nổi bật tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bắt đầu trình diễn ánh sáng.

Chuẩn bị cho chương trình Gala Xuân 2026 đón Tết âm lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) ngày 29/12 đã công bố 4 điểm cầu phụ của chương trình, gồm thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang), thành phố Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang), thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy) và thành phố Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên).

Những năm gần đây, các điểm cầu phụ của Gala Xuân do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức được xem là “cửa sổ” quảng bá hình ảnh đô thị, bản sắc văn hóa và phong tục cho địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch tại các địa phương đăng cai điểm cầu.

Triển lãm đèn lồng chào năm mới 2026 tại Ngân Xuyên (Trung Quốc) Triển lãm đèn lồng đang diễn ra tại Triển lãm Flower Expo Park ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc. Triển lãm vừa khai mạc ngày 27/12 để chào đón năm mới 2026. Sự kiện được chia thành 5 khu trưng bày theo chủ đề, giới thiệu hơn 100 cụm đèn lồng cỡ lớn. Nổi bật trong số này là nhóm tượng ngựa phi nước đại cao tới 13 m cùng nhiều mẫu đèn lồng lấy cảm hứng từ các câu chuyện thần thoại.

Nhật Bản đón năm mới tĩnh lặng

Tết dương lịch là dịp lễ quan trọng nhất đối với người Nhật Bản kể từ năm 1873. Dù vậy, dịp Tết này không phải mùa lễ hội náo nhiệt như nhiều du khách kỳ vọng.

Tết dương lịch tại Nhật Bản được gọi là “Oshogatsu”, tuy nhiên, cách người Nhật đón năm mới lại khác biệt đáng kể so với cách người phương Tây đón năm mới, hay cách người châu Á đón Tết âm lịch.

Trang hoàng đón năm mới trên đường Nakamise dẫn đến đền Senso-ji ở Asakusa, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản không tổ chức lễ hội với tiệc tùng và pháo hoa quy mô lớn vào dịp này. Ngược lại, “Oshogatsu” được xem là khoảng thời gian riêng tư, khi các gia đình quây quần bên nhau trong không khí yên tĩnh để đón năm mới.

Việc đến Nhật Bản mà không nắm rõ khác biệt văn hóa này có thể khiến một số du khách thất vọng, cho rằng “không như mong đợi” hoặc “buồn vì hầu hết cửa hàng đều đóng cửa”. Nhật Bản được đánh giá là có vẻ đẹp riêng trong dịp đón chào năm mới, bởi “Oshogatsu” là lễ hội của sự tĩnh lặng.

Văn hóa Nhật Bản thường thể hiện qua những chi tiết trầm lắng, từ kiến trúc đền chùa cổ cho đến các nghi thức trà đạo. Dịp đón năm mới dương lịch cũng không ngoại lệ, vào dịp này, giá trị truyền thống được đặt lên hàng đầu.

Không giống những bữa tiệc đếm ngược sôi động, Tết dương lịch tại Nhật Bản mang tính chất dịp lễ dành cho gia đình. Đây là thời gian người Nhật trở về quê nhà, ở bên gia đình, xem truyền hình và nghỉ ngơi. Trọng tâm văn hóa lúc này nằm “bên trong mái nhà”, điều mà du khách khó có thể tiếp cận nếu không có sự chuẩn bị trước.

Vì vậy, “Oshogatsu” được xem là giai đoạn của sự nghỉ ngơi, không phải của tiệc tùng hay giải trí náo nhiệt.

Nhiều du khách đến Nhật Bản với kỳ vọng được xem pháo hoa đêm giao thừa. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn hầu như không có màn pháo hoa quy mô lớn vào thời điểm này, ngoại trừ một số sự kiện nhỏ hoặc trong công viên giải trí.

Tại Nhật Bản, pháo hoa là nét văn hóa gắn với mùa hè và lễ Obon, dịp tưởng nhớ tổ tiên. Người Nhật không gắn pháo hoa với hoạt động đón năm mới.

Một điểm đến thường được du khách quốc tế nhắm tới là ngã tư Shibuya ở Tokyo, với kỳ vọng có trải nghiệm đếm ngược tương tự như ở quảng trường Thời đại (New York, Mỹ). Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã hủy các sự kiện đếm ngược trong những năm gần đây do lo ngại an toàn.

Đáng chú ý, khu vực quanh ga Shibuya đã áp dụng quy định cấm uống rượu trên đường phố vào ban đêm. Vì vậy, việc nâng ly đón năm mới trên đường phố là hành vi bị cấm theo quy định mới.

Cuối năm cũ và đầu năm mới luôn là thời điểm Nhật Bản tĩnh lặng hơn thường lệ. Các thành phố lớn đông đúc cũng trở nên yên ắng, vì nhiều người dân rời thành phố về quê. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này được người Nhật chào đón, bởi đó là trải nghiệm hiếm hoi mỗi năm chỉ có một lần.

Thái Lan: Điểm đếm ngược đón năm mới hàng đầu châu Á

Trung tâm thương mại và phức hợp Central World tại Bangkok được mệnh danh là “Quảng trường Thời đại của châu Á” suốt hai thập kỷ qua. Đây vẫn là điểm đến đếm ngược đón năm mới hàng đầu tại Thái Lan, thu hút hàng trăm nghìn người cùng đổ về trong đêm giao thừa.

Hoạt động đếm ngược đón giao thừa ở Central World được đánh giá là trải nghiệm ấn tượng nhất châu Á. Ảnh: Nation Thailand.

Năm nay, không khí lễ hội đón năm mới 2026 tại Bangkok mang chủ đề “A Tribute to Love” (Tôn vinh tình yêu), cùng sự ra mắt của sân khấu đếm ngược kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại và màn bắn pháo hoa quy mô lớn trên nền cảnh quan đô thị.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, duy trì không khí sôi động suốt đêm và hướng tới khoảnh khắc chuyển giao đầy cảm xúc khi năm 2026 chính thức bắt đầu. Sự kiện được phát sóng trên toàn quốc, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi tại Thái Lan, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của CentralWorld như “trái tim” của các hoạt động đếm ngược chào năm mới tại châu Á.