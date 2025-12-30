Hàng nghìn du khách mắc kẹt tại các sân bay châu Âu trước thềm năm mới

Ngày 30/12, một "cơn ác mộng" di chuyển đã xảy ra tại các cửa ngõ hàng không lớn nhất châu Âu khi hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt ngay trong dịp cao điểm du lịch cuối năm.

Các hệ thống theo dõi hàng không ghi nhận hơn 1.700 chuyến bay đã bị hoãn trên toàn khu vực. Ảnh: The Traveler

Tính đến 7h00 sáng 30/12 (giờ địa phương), các hệ thống theo dõi hàng không ghi nhận hơn 1.700 chuyến bay đã bị hoãn trên toàn khu vực. Số chuyến bay bị hủy hoàn toàn đã lên tới ít nhất 82 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài giờ tới.

Các điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan), London (Anh), Vienna (Áo) và Zurich (Thụy Sĩ).

Tại sân bay Charles de Gaulle (Pháp), nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã ghi nhận khoảng 438 chuyến bay bị chậm trễ cùng 40 chuyến bị hủy. Hành khách tại đây phải xếp hàng dài tại các quầy thủ tục.

Sân bay Schiphol (Hà Lan) cũng ghi nhận 350 chuyến bay bị hoãn và nhiều chuyến bị hủy, tình trạng quá tải càng trở nên trầm trọng do các vấn đề điều phối không lưu.

Ở London (Heathrow), hơn 270 chuyến bay không thể khởi hành đúng giờ, gây ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay kết nối đi Mỹ và châu Á.

Theo các cơ quan quản lý hàng không, tình trạng hỗn loạn hiện nay là kết quả của ba yếu tố chính: Thời tiết khắc nghiệt với các đợt bão bất ngờ gây tuyết rơi dày và tầm nhìn thấp tại Bắc Âu và Trung Âu; một số trung tâm kiểm soát không lưu gặp sự cố kỹ thuật do lưu lượng chuyến bay tăng đột biến dịp lễ; và sự thiếu hụt nhân sự do làn sóng cúm A(H3N2) bùng phát trong đội ngũ nhân viên mặt đất, khiến các hãng lớn như Air France, KLM và British Airways gặp khó khăn trong điều phối tổ bay.

Các chuyên gia hàng không khuyến cáo hành khách tuyệt đối không nên đến sân bay nếu chưa xác nhận được trạng thái chuyến bay trên ứng dụng hoặc website của hãng. Thời gian chờ đợi hiện có thể kéo dài từ 4 đến 8 tiếng.

Hành khách được khuyên nên chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống, thiết bị sạc dự phòng và lưu lại tất cả hóa đơn chi phí phát sinh (ăn uống, khách sạn) để có thể yêu cầu bồi thường theo quy định EC 261 của châu Âu.

Tình hình hiện vẫn diễn biến phức tạp và các hãng hàng không đang nỗ lực hết sức để giải tỏa lượng hành khách mắc kẹt trước khi bước sang đêm giao thừa, với hy vọng giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới kỳ nghỉ lễ của người dân.