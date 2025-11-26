3 giờ trước
Thế giới
Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện đầy thanh lịch khi đón cây thông Noel của Nhà Trắng năm nay. Cây thông đến từ nông trại Korson’s Tree Farms ở Michigan, đã giành giải nhất trong cuộc thi của Hiệp hội Cây thông Noel Quốc gia.
Thế giới
Bão Verbena tiếp tục gây ra đợt mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng tại Visayas và Cebu trong ngày 25/11, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm trường học tạm ngừng dạy học và nhiều tuyến đường bị chia cắt.
06:31 22/11/2025
Thế giới
Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi vào khoảng 14h10 ngày 21/11 (giờ địa phương) khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai. Hình ảnh từ video ghi lại vụ việc cho thấy cầu lửa bùng lên ngay sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.
19:08 20/11/2025
Thế giới
Việc Ronaldo bật cười sảng khoái khiến giới chuyên gia thể thao nhận định danh thủ hiểu Tổng thống Mỹ đang gián tiếp khen anh.
14:59 20/11/2025
Thế giới
Trang Instagram của Nhà Trắng mới đây đăng tải đoạn video Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước cùng Tổng thống Donald Trump trên “Lối đi danh dự của Tổng thống”. Đoạn video ngay lập tức gây “bão mạng”, thu hút hơn 7 triệu lượt thích và 74.000 bình luận chỉ sau vài giờ.
12:11 19/11/2025
Thế giới
Chiếc Embraer chở Bộ trưởng Congo trượt khỏi đường băng và bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay Kolwezi, nhưng toàn bộ 29 người trên khoang may mắn thoát ra an toàn trước khi lửa bao trùm máy bay.
07:09 19/11/2025
Thế giới
Một nhóm phạm nhân thuộc đường dây cờ bạc trực tuyến tại Campuchia đã liều lĩnh nổ súng để bỏ trốn ngay khi vừa được áp giải đến Tòa án tỉnh Svay Rieng sáng 18/11.
07:58 18/11/2025
Thế giới
Đoạn video mang chủ điểm mùa thu nằm trong loạt video khắc họa vẻ đẹp bốn mùa mang tên “Mother Nature” (Mẹ thiên nhiên) do Vương phi lên ý tưởng thực hiện.
13:17 17/11/2025
Thế giới
“Tên bác là Donald”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với nhóm trẻ tới thăm Nhà Trắng, theo đoạn video được cố vấn truyền thông Nhà Trắng chia sẻ.
07:38 17/11/2025
Thế giới
Ngày 15/11, một cây cầu tại mỏ coban ở phía đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập, khiến ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng. Hình ảnh do văn phòng tỉnh của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Congo (CNDH) gửi cho AFP cho thấy thợ mỏ đang đào bới tìm thi thể trong rãnh nước, với ít nhất 17 thi thể được đặt trên mặt đất gần đó.