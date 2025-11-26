Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái Lan điều trực thăng cứu viện vì bệnh viện cạn oxy

  • Thứ tư, 26/11/2025 08:15 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hat Yai đứng trước khủng hoảng oxy nghiêm trọng, buộc Thái Lan huy động trực thăng để chuyển gấp 50 bệnh nhân nặng đến các bệnh viện lớn trong bối cảnh lũ lụt bao vây miền Nam.

Trong bối cảnh lũ lụt bao vây miền Nam Thái Lan, Bệnh viện Hat Yai đang đối mặt tình trạng khủng hoảng oxy nghiêm trọng khi nguồn dự trữ chỉ còn đủ sử dụng đến ngày 26/11.

Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân, Bộ Y tế Thái Lan (MOPH) đã kích hoạt chiến dịch không vận quy mô lớn, điều chuyển gấp hàng chục ca nguy kịch đến các bệnh viện an toàn hơn, National Thailand đưa tin.

Trong cuộc họp trực tuyến khẩn chiều 25/11, Bộ Y tế Thái Lan đánh giá tác động ngày càng nghiêm trọng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở.

Thai Lan anh 1Thai Lan anh 2

Bộ Y tế Thái Lan họp khẩn trong chiều 25/11 để đánh giá tác động và kích hoạt chiến dịch không vận điều chuyển bệnh nhân. Ảnh: National Thailand.

Theo Tiến sĩ Somrerk Jungsaman, Tổng Thư ký Bộ Y tế, Hat Yai hiện là cơ sở y tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi nguồn oxy dự trữ chỉ còn đủ duy trì trong một ngày. Khoảng 90 bệnh nhân nặng buộc phải di chuyển đến các bệnh viện lớn lân cận để đảm bảo an toàn.

Theo kế hoạch khẩn, 50 bệnh nhân sẽ được chuyển bằng đường không trong đợt đầu. Các bệnh nhân được phân bổ đến bốn bệnh viện khác nhau: 20 người tới Bệnh viện Songklanagarind, 10 người đến Bệnh viện Songkhla, 10 người sang Bệnh viện Phatthalung và 10 người chuyển tới Bệnh viện Pattani. Đây đều là những cơ sở có khả năng tiếp nhận và xử lý tình trạng bệnh nặng trong tình huống khẩn cấp.

Lực lượng y tế tiếp ứng cũng được triển khai dồn dập. Khu Y tế 11 cử 20 bác sĩ nội, 20 bác sĩ nhi và 40-50 điều dưỡng đến hỗ trợ. Sáng 25/11, nhóm đầu tiên từ Bệnh viện Maharaj Nakhon Si Thammarat gồm 4 bác sĩ và 10 điều dưỡng đã lên đường tới Hat Yai, kèm theo các chuyên gia từ Cục Dịch vụ Y tế.

Đến chiều, 20 kỹ thuật viên từ các khu hỗ trợ y tế tiếp tục được điều động để ổn định hệ thống oxy và điện dự phòng.

Chiến dịch chuyển viện bằng đường không huy động tổng lực nhiều trực thăng từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, quân đội, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) và trực thăng chuyên dụng của Bệnh viện Pattani - loại có thể đáp trực tiếp xuống sân thượng Bệnh viện Hat Yai.

Các đội phản ứng nhanh y tế khẩn cấp (EMT) và nhân viên vận chuyển y tế đường không cũng đã được triển khai để bảo đảm việc di chuyển diễn ra an toàn, liên tục.

Để kéo dài nguồn cung tạm thời, Bộ Y tế đã điều thêm các bình oxy về Hat Yai, bảo đảm hoạt động trong ít nhất 24 giờ tiếp theo trước khi hoàn tất quá trình chuyển viện.

Thai Lan anh 3

Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã kích hoạt lực lượng cứu trợ khẩn cấp. Ảnh: National Thailand.

Song song với ngành y tế, Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã kích hoạt lực lượng cứu trợ, điều Trung tâm Cứu trợ số 2 hỗ trợ Quân khu 4 triển khai xe chuyên dụng, thuyền đáy phẳng, máy bơm công suất lớn và đội cứu hộ tại các điểm ngập nặng.

Các đơn vị quân đội tập trung vào sơ tán dân, tiếp cận vùng nguy hiểm, hỗ trợ vận chuyển và phối hợp cùng Trung tâm Chỉ huy thiên tai Quân khu 4 trong quá trình ứng phó.

Phương Linh

