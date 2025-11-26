Đông Nam Á chìm trong lũ dữ

|
Khung cảnh ngập lụt diện rộng tại Hat Yao. Tại miền Nam Thái Lan, mưa lớn kéo dài đã gây ngập ở 10 tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 1,9 triệu người. Một số nơi ghi nhận lượng mưa tích lũy gần 400 mm, khiến nước sông dâng cao, tràn bờ và gây ra các trận lũ quét nguy hiểm. Ảnh: Reuters.
|
Hat Yai - trung tâm du lịch, thương mại và giao thông quan trọng của tỉnh Songkhla - là nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục mà Cục Thủy lợi Hoàng gia (RID) nhận định là “lớn nhất trong 300 năm”. Nhiều tuyến phố bị nhấn chìm trong dòng nước sâu tới 2,5 m, giao thông tê liệt. Bệnh viện Hat Yai rơi vào hỗn loạn khi một phần hệ thống nước và điện bị gián đoạn từ tối 24/11. Ảnh: Reuters.
|
Nước lũ cuồn cuộn chảy từ dãy núi Bantad tràn vào kênh rạch và tràn vào nhà dân ở tỉnh Phatthalung ở Thái Lan vào ngày 24/11. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan xác nhận ít nhất 19 người đã thiệt mạng. RID đang phối hợp nhiều cơ quan triển khai công tác cứu hộ và tìm giải pháp tiêu thoát nước khẩn cấp. Ảnh: Khaosodenglish.
|
Toàn bộ thành phố Hat Yai cùng các huyện khác của Songkhla đã được tuyên bố là vùng thảm họa. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu tất cả bộ ngành huy động tối đa phương tiện, máy bơm, hệ thống đẩy nước và máy phát điện nhằm hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã triển khai chiến dịch cứu trợ, cung cấp nhu yếu phẩm cho các khách sạn và dùng xe tải hạng nặng cùng thuyền để sơ tán du khách. Ảnh: Reuters.
|
Người già và trẻ nhỏ co cụm trên mái nhà chờ cứu hộ. Trong khi đó, Đến trưa ngày 26/11, mực nước vẫn tiếp tục lên, khiến hoạt động sơ tán càng thêm khó khăn trong bối cảnh mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Thaipbs
|
|
Sân tổ chức SEA Games 33 chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Do tình hình ngập lụt nghiêm trọng, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức môn boxing của SEA Games 33 từ Songkhla sang Đại học Prince of Songkla và đang xem xét khả năng dời cả môn bóng đá lên Bangkok. Ảnh: Astro.
|
Sự cố ngập nước tại Sân vận động Southern Major City khiến công tác chuẩn bị cho môn boxing không thể tiếp tục. Ảnh: Astro.
|
Tại Malaysia, mưa lớn tấn công 10 bang, buộc khoảng 18.000 người phải sơ tán tính đến ngày 25/11. Riêng bang Kelantan có hơn 9.700 người di tản đến 40 trung tâm cứu trợ, trong khi Selangor và Perak cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Người dân bị mắc kẹt trên tầng hai của ngôi nhà bị ngập lụt tại Kangar, Malaysia. Ảnh: Reuters.
|
Khu vực Taman Bendahara ở Pengkalan Chepa (Malaysia) bị ngập sau nhiều giờ. Một số khu vực ngập sâu tới 2 mét, trải dài từ miền Nam Thái Lan sang Malaysia - những vùng từng bị lũ tàn phá năm ngoái. Ảnh: Bernama.
|
Chính phủ Malaysia cho biết đã huy động hơn 100.000 nhân viên và phương tiện từ nhiều lực lượng tới hỗ trợ các bang chịu thiệt hại nặng. Thủ tướng Anwar Ibrahim yêu cầu các cơ quan dốc toàn lực hỗ trợ người dân. Ảnh: Reuters.
|
Tại Philippines, áp thấp nhiệt đới Verbena gây mưa lớn ở nhiều khu vực thuộc Visayas và Mindanao ngày 25/11, gây lũ lụt, thiệt hại nông nghiệp và làm hư hỏng cơ sở hạ tầng. Verbena khiến nhiều khu vực mất điện, hàng trăm cư dân ở Bacolod và Negros Occidental phải sơ tán, nhiều tài xế mắc kẹt hàng giờ liền vì nước ngập sâu. Bacolod, Cebu và Surigao del Sur nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: X/News5, Pilipinas Today.
|Cảnh ngập nặng dưới vòng xoay Ngọc Hội, Khánh Hòa (Việt Nam) ngày 20/11. Nhiều người dân đậu ôtô trên cầu vượt để giảm thiểu thiệt hại sau những trận mưa lớn dồn dập từ Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến Đắk Lắk khiến nhiều tuyến sông vượt lũ lịch sử. Nhiều trạm đo mưa xuất hiện lượng mưa vượt 100 mm, như Sông Hinh (Đắk Lắk) 127 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103 mm và hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102 mm. Có nơi mưa lên đến hơn 400 mm trong ngày như Suối Sung - Hoa Sơn. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
|
Công an xã Ia Pa (Gia Lai) cõng người dân vượt mưa lũ vào ngày 19/11. Đây là một trong những vùng ngập nặng nhất tỉnh đợt lũ này. Ảnh: Đỗ Hoà Bình.
|
Phường Đông Hòa là khu vực ngập sâu nhất Đắk Lắk. Sau 4 ngày chìm trong biển lũ, mực nước tại một số khu vực đã rút bớt, nhưng toàn địa bàn vẫn còn nhiều điểm bị cô lập. Hình ảnh được ghi nhận vào chiều 22/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu
“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.Độc giả có thể xem thêm tại đây.