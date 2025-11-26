Đông Nam Á chìm trong lũ dữ

Phường Đông Hòa là khu vực ngập sâu nhất Đắk Lắk. Sau 4 ngày chìm trong biển lũ, mực nước tại một số khu vực đã rút bớt, nhưng toàn địa bàn vẫn còn nhiều điểm bị cô lập. Hình ảnh được ghi nhận vào chiều 22/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.