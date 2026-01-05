Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Thượng đỉnh Trung - Hàn nhất trí khôi phục quan hệ

  • Thứ hai, 5/1/2026 22:26 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Ngày 5/1, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang ở thăm Trung Quốc. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí khôi phục quan hệ hai nước. Ảnh: Yonhap News

Phát biểu tại hội đàm, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng “Trung Quốc và Hàn Quốc phải cùng nhau gìn giữ xu hướng hữu nghị, hợp tác và phải làm cho quan hệ hai nước phát triển dựa trên một quỹ đạo lành mạnh”.

Đặc biệt, Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhấn mạnh “hai bên cần đứng về bên lẽ phải của lịch sử và phải có một sự lựa chọn chiến lược chính xác”.

Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung cũng khẳng định lại tầm quan trọng của hợp tác song phương, đồng thời mong muốn năm 2026 này sẽ là năm đầu tiên của sự phục hồi quan hệ hai nước.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cam kết sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình xây dựng một nền tảng chính trị tốt đẹp dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, hướng tới tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đề cập vấn đề Bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc mong muốn hai bên cùng nhau tìm kiếm những giải pháp khả thi, hướng tới hòa bình trong khu vực, đóng góp cho sự ổn định, thịnh vượng chung.

Trước hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Trung - Hàn. Tại đây, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh “cần tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại song phương, để có thể mở rộng liên kết sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mỹ phẩm và công nghiệp văn hóa”.

