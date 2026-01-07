Mỹ đưa Bộ trưởng Nội vụ Venezuela vào tầm ngắm

Mỹ cảnh báo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, có thể trở thành mục tiêu, nếu ông Cabello không hợp tác với chính quyền lâm thời.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của bà Delcy Rodriguez tại Caracas, Venezuela, ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Theo 3 nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp cứng rắn tới Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello.

Theo đó, ông Cabello có thể phải đứng đầu danh sách mục tiêu bị Mỹ nhắm đến, nếu ông Cabello không hỗ trợ Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đáp ứng các yêu cầu của Washington và duy trì trật tự ổn định tại quốc gia Nam Mỹ.

Washington mong muốn Caracas duy trì sự ổn định để mở đường cho xúc tiến hợp tác dầu mỏ giữa hai quốc gia, đồng thời tránh việc Mỹ can thiệp sâu hơn.

Ông Cabello hiện kiểm soát các lực lượng an ninh tại Venezuela. Theo nguồn thạo tin, các quan chức Mỹ có những lo ngại xung quanh ông Cabello, bởi ông này được cho là có sự cạnh tranh với bà Rodriguez, điều này có thể gây ảnh hưởng đến quá trình xúc tiến các thỏa thuận giữa hai quốc gia. Vì vậy, Washington đang tìm cách để ông Cabello hợp tác, nếu không, sẽ có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, việc loại bỏ ông Cabello nếu có cũng tiềm ẩn rủi ro gây ra sự hỗn loạn, trong khi đây là điều Washington đang muốn tránh.

Hai nguồn thạo tin khác chia sẻ với Reuters rằng Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino, cũng đang khiến Washington đặc biệt quan tâm. Các quan chức Mỹ coi sự hợp tác của ông Padrino là then chốt để tránh khoảng trống quyền lực trong lực lượng vũ trang Venezuela.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump cung cấp thông tin cho Reuters rằng Tổng thống Mỹ đang “tạo đòn bẩy tối đa với các bên trong hệ thống chính trị ở Venezuela, để các bên cùng hợp tác với Mỹ trong việc chặn di cư trái phép, chống vận chuyển ma túy, phục hồi hạ tầng dầu mỏ và hỗ trợ người dân Venezuela”.

Ông Trump ghi nhận đánh giá của CIA rằng các trợ lý hàng đầu của ông Maduro là những người phù hợp nhất để điều hành Venezuela trên cơ sở chính quyền lâm thời.

Theo Reuters, những yêu cầu mà Mỹ đưa ra với lãnh đạo Venezuela hiện có việc mở cửa ngành dầu mỏ cho doanh nghiệp Mỹ, trấn áp vận chuyển ma túy, chấm dứt sự hiện diện của lực lượng an ninh nước ngoài, chấm dứt hợp tác với Iran. Mỹ mong muốn được thấy các tiến triển trong vài tuần tới.

Hiện Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.