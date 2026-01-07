Quan chức Mỹ: Đột kích bắt ông Maduro khiến 75 người thiệt mạng

Các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề đánh giá có khoảng 75 người thiệt mạng, 10 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch quân sự tiến hành ngày 3/1 tại Caracas bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Các phương tiện bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota trong chiến dịch đột kích do Mỹ tiến hành tại Caracas (Venezuela) ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Washington Post cho biết đã được hai quan chức Mỹ cung cấp thông tin. Một người cho biết ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công diễn ra tại Caracas ngày 3/1. Một người khác ước tính số người thiệt mạng vào khoảng 75-80 người. Các quan chức này đều đề nghị giấu tên.

Hai quan chức này cho biết các con số đều đã bao gồm những người thuộc lực lượng an ninh của Venezuela, Cuba và dân thường bị cuốn vào cuộc giao tranh.

Khoảng 10 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch, một số bị trúng đạn trong cuộc đấu súng tại khu dinh thự của ông Maduro. Sau khi được đưa trở về Mỹ, các binh sĩ bị thương đã được chuyển tới Trung tâm Y tế Quân đội Brooke ở bang Texas để phẫu thuật.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 6/1, Lầu Năm Góc cho biết hiện còn 2 binh sĩ Mỹ đang hồi phục, 5 binh sĩ khác đã trở lại làm nhiệm vụ.

Theo DW, ngày 6/1, Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố dành một tuần tưởng niệm những binh sĩ đã ngã xuống trong cuộc đột kích của Mỹ.

“Tôi tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng niệm và ghi nhận sự hy sinh của những người đã ngã xuống trong khi bảo vệ Venezuela và Tổng thống Nicolás Maduro”, bà Rodríguez phát biểu trong bài diễn văn phát trên sóng truyền hình.

Sau đó, quân đội Venezuela cho biết ít nhất 24 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong quá trình chống trả chiến dịch đột kích của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho hay phần lớn thành viên đội cận vệ của ông Maduro bị thiệt mạng.

Chính phủ Cuba cũng xác nhận rằng có 32 binh sĩ Cuba tử vong trong lúc thực thi nhiệm vụ tại Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị bước vào cuộc họp kín với các nghị sĩ cấp cao tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ tối 5/1. Ảnh: Washington Post.

Cuộc đột kích của Mỹ do Lực lượng Delta thuộc Lục quân Mỹ phối hợp thực hiện với binh sĩ tác chiến đặc biệt của Trung đoàn Biệt kích 75 và Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt 160.

Nhiều thông tin về chiến dịch “Absolute Resolve” (Quyết tâm tuyệt đối) đã được tiết lộ với các nghị sĩ Mỹ trong tuần này, khi các nhà lập pháp yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump làm rõ thông tin về chiến dịch.

Cuộc họp kín với các nghị sĩ cấp cao đã diễn ra vào tối 5/1, tại đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã đưa ra nhiều thông tin.

Cụ thể, trực thăng xuất phát từ nhiều tàu quân sự đậu ngoài khơi Venezuela đã bay thấp trên mặt biển nhằm hạn chế bị phát hiện, trước khi đổ bộ vào Caracas.

Cũng tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Rubio tự tin rằng ông có thể hợp tác với bà Delcy Rodríguez, Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trước đó, phát biểu ngày 5/1 trên tàu sân bay USS John F. Kennedy ở bang Virginia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay: “Gần 200 lính Mỹ tinh nhuệ nhất đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại trung tâm Caracas”.

Phát biểu tại họp báo ngày 3/1, tướng Dan Caine cho biết chiến dịch “Absolute Resolve” huy động hơn 150 máy bay xuất phát từ 20 địa điểm khác nhau. “Chúng tôi suy nghĩ, xây dựng kế hoạch, huấn luyện, diễn tập, rút kinh nghiệm rồi lại diễn tập, không phải để làm cho đúng, mà để bảo đảm không thể làm sai”, tướng Caine cho biết.