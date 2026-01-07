Luật sư bào chữa có thể giúp ông Maduro lật ngược tình thế?

Luật sư Barry Pollack là người đại diện pháp lý cho nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro tại các phiên tòa ở Mỹ. Vậy Barry Pollack là ai và tại sao ông lại giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông Maduro?

Hiện tại, ông Barry Pollack (61 tuổi) là luật sư bào chữa được ông Maduro lựa chọn. Ảnh: HS Law.

Theo CNN, nhiều luật sư quyền lực hàng đầu của Mỹ chuyên bào chữa trong các vụ án hình sự đã sớm tìm cách tiếp cận để giành quyền đại diện cho ông Nicolás Maduro trong các phiên xét xử tại Mỹ.

Trước hết, đây là vụ việc thu hút mức độ quan tâm cực kỳ cao ở tầm quốc tế. Những luật sư bào chữa hình sự hàng đầu luôn muốn tham gia các vụ xét xử lớn, gây tiếng vang như vậy.

Thứ hai, ông Maduro được cho là một chính trị gia giàu có, có khả năng chi trả mức phí cao cho đội ngũ luật sư bào chữa cho ông.

Cuối cùng, vụ xét xử này nhiều khả năng sẽ xuất hiện các lập luận pháp lý mới mẻ liên quan đến hiến pháp hai nước và luật pháp quốc tế. Đây là lĩnh vực lớn mà những luật sư bào chữa hình sự tài giỏi nhất luôn muốn có cơ hội tham gia.

Hiện tại, ông Barry Pollack, 61 tuổi, là luật sư bào chữa được ông Maduro lựa chọn. Theo CNBC, ông Pollack tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Georgetown, Mỹ. Sự nghiệp luật sư của ông Pollack đã kéo dài hơn 30 năm.

Cẩm nang ngành luật Chambers USA mô tả ông Pollack là một “luật sư thấu đáo, có tư duy sâu sắc, một người sống, thở và gắn bó với các phiên tòa”.

Theo Reuters, hoạt động bào chữa cho ông Maduro trước tòa là cơ hội để luật sư Pollack đưa ra các lập luận pháp lý xung quanh tính hợp pháp của việc Mỹ bắt giữ ông Maduro.

Ngày 5/1, luật sư Pollack đã ra tòa cùng ông Maduro trong phiên điều trần đầu tiên tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York. Tại đây, ông Maduro bác bỏ mọi cáo buộc, tuyên bố mình vô tội và khẳng định bản thân cùng vợ đã bị bắt cóc trong chiến dịch quân sự của Mỹ.

Khắc tinh đại án Mỹ

Theo CNBC, sau phiên đọc cáo trạng của ông Maduro trong ngày 5/1, ông Pollack chưa nhận trả lời phỏng vấn riêng của các hãng tin. Trong một trao đổi ngắn với các phóng viên ngay sau phiên tòa, ông Pollack nói: “Tôi cho rằng những gì Tổng thống Maduro phát biểu trước tòa đã nói lên tất cả”.

Ông Nicolas Maduro và vợ xuất hiện tại New York (Mỹ), ngày 5/1, trước khi bước vào phiên hầu tòa đầu tiên. Ảnh: GC Images.

Luật sư Pollack cho biết thêm rằng ông sẽ tiến hành các tranh luận pháp lý liên quan đến “vụ bắt cóc quân sự” đối với ông Maduro. Điều này cho thấy nhiều khả năng luật sư Pollack nhìn nhận chiến dịch diễn ra ngày 3/1 là không hợp pháp. Phiên điều trần tiếp theo trong vụ án của ông Maduro dự kiến diễn ra vào ngày 16/3.

Vợ của ông Maduro, bà Cilia Flores, hiện được đại diện bởi một luật sư khác là Mark Donnelly, cựu công tố viên kỳ cựu tại Houston, bang Texas, Mỹ.

“Nước Mỹ có cách nhìn rất rộng về phạm vi thẩm quyền của mình trên toàn cầu”, ông Pollack từng nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái.

Theo quan điểm của Mỹ, Washington có thẩm quyền xét xử đối với bất kỳ cá nhân nào đưa ma túy vào lãnh thổ nước này, kể cả người đó là công dân nước ngoài và không mang quốc tịch Mỹ.

Bào chữa cho ông Maduro, luật sư Pollack được cho là sẽ gặp không ít trở ngại pháp lý. Trước hết, Mỹ không công nhận ông Maduro là lãnh đạo của Venezuela kể từ năm 2019.

Ngoài ra, các tòa án tại Mỹ từ trước tới nay thường không bác bỏ các vụ truy tố chỉ vì bị cáo bị đưa tới Mỹ bằng những biện pháp “không hợp pháp”.

Ông Pollack hiện là luật sư đối tác của hãng luật Harris St. Laurent & Wechsler. Trước đây, ông từng bào chữa cho một cựu nhân viên CIA bị kết án vì tiết lộ thông tin mật cho phóng viên.

Ông còn giúp Michael Krautz, cựu kế toán của tập đoàn năng lượng Enron, được tuyên trắng án hồi năm 2001. Sau sự sụp đổ của tập đoàn Enron, Krautz từng phải đối diện với những cáo buộc gian lận hình sự. Nhờ sự bào chữa của Pollack, Krautz được tuyên trắng án. Đây được xem là một trong số ít nhân vật được tuyên trắng án trong chuỗi truy tố liên quan đến bê bối của tập đoàn Enron.

Trong danh sách những thân chủ mà ông Pollack từng đại diện còn phải kể tới nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange. Ông Pollack đã dẫn dắt chiến lược pháp lý cho ông Assange trong hơn một thập kỷ.

Ông Pollack đã giúp ông Assange đạt được thỏa thuận nhận tội trong năm 2024 với Bộ Tư pháp Mỹ, để ông Assange được trả tự do sau 14 năm tranh chấp pháp lý với Mỹ. Trong phần lớn quãng thời gian này, ông Assange từng trú ẩn tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh).

Ông Assange từng phải đối mặt các cáo buộc từ phía Mỹ dựa trên Đạo luật Gián điệp. Các cáo buộc này liên quan đến việc WikiLeaks từng công bố hàng loạt tài liệu mật, bao gồm điện tín ngoại giao, thông tin về các chiến dịch quân sự Mỹ tiến hành tại Iraq và Afghanistan. Những tiết lộ này từng gây chấn động dư luận và khiến chính phủ Mỹ lúng túng.

Sau quá trình dài đàm phán để đi đến một thỏa thuận trong năm 2024, ông Assange quyết định nhận tội âm mưu thu thập và tiết lộ thông tin quốc phòng mật của Mỹ. Thỏa thuận này cho phép ông Assange rời khỏi Anh, tới hầu tòa tại quần đảo Bắc Mariana (một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ), trước khi được trở về quê nhà ở Australia.

Gỡ nút thắt pháp lý xuyên biên giới

CNBC cho biết giới luật sư tại Mỹ đánh giá luật sư Pollack là người cẩn trọng, dày dạn kinh nghiệm, ông vốn không xa lạ với những vụ án phức tạp nằm trên giao điểm giữa địa chính trị và pháp luật.

Luật sư Barry Pollack phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra (Australia), ngày 26/6/2024, để thông tin về việc nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, trở về Australia. Ảnh: Reuters.

Ông Andy Birrell, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Bào chữa Hình sự Quốc gia Mỹ (NACDL), tổ chức mà ông Pollack từng đứng đầu, nhận định kinh nghiệm đại diện cho một bị cáo gây tranh cãi trên phạm vi quốc tế như ông Julian Assange là sự chuẩn bị tốt cho vụ án của ông Maduro.

“Những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm luôn đi kèm nhiều thách thức, nhưng ông Barry Pollack là một luật sư kỳ cựu. Ông ấy đã từng trải qua những tình huống như vậy rồi”, ông Birrell nói.

Theo ông Birrell, ông Pollack là người cẩn trọng, khiêm tốn và có khả năng giải thích rõ ràng các khái niệm pháp lý phức tạp trước bồi thẩm đoàn.

“Ông ấy là người toát lên sự đáng tin cậy. Barry tạo được cảm nhận rằng ông ấy là người cố gắng tìm ra sự thật, những người như vậy thường được tôn trọng trong ngành luật”, ông Birrell nhận xét.

Bà C. Melissa Owen, Chủ tịch đắc cử của Hiệp hội Luật sư Bào chữa Hình sự Quốc gia Mỹ, cũng đánh giá ông Pollack có khả năng truyền đạt rất tốt trong phòng xử án.

“Tôi cho rằng ông ấy có trí tuệ của một luật sư tinh hoa, nhưng lại mang phong cách gần gũi, điều này giúp ông ấy có thể giao tiếp hiệu quả với công chúng Mỹ. Những kỹ năng tích lũy từ cả cuộc đời hành nghề luật sư giúp ông ấy sẵn sàng tham gia những vụ án phức tạp nhất”, bà Owen nói.

Hồi tháng 4/2025, trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Lawdragon chuyên xoay quanh ngành luật, khi được hỏi điều gì khiến ông thấy có nhiều ý nghĩa nhất trong nghề luật sư, ông Pollack cho biết ông cảm thấy may mắn khi xây dựng được mối quan hệ thân tình với hầu hết các thân chủ mà ông từng đại diện.

“Thông thường, khi tôi gặp một thân chủ, họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong đời. Sau cùng, người mà tôi giúp vượt qua giai đoạn tồi tệ ấy không còn là người xa lạ, mà là người tôi quen biết và tôn trọng”, ông Pollack nói.

Luật sư Jon May là người từng đại diện cho Tướng Manuel Noriega, lãnh đạo Panama bị quân đội Mỹ bắt giữ năm 1989, rồi bị kết án tại Miami (Mỹ). Vụ xét xử của ông Noriega hiện được cho là có nhiều điểm tương đồng với vụ án của ông Maduro. Luật sư Jon May chia sẻ với New York Times rằng ông Maduro “không thể có lựa chọn luật sư nào tốt hơn” ông Pollack.

Tuy nhiên, ông May cũng lưu ý rằng điều này không đồng nghĩa với việc ông Pollack “có đầy đủ nguồn lực cần thiết để bào chữa” cho ông Maduro. Dù vậy, theo ông May, ông Maduro “chắc chắn đang có một luật sư biết cách tìm ra giải pháp, nếu thực sự có tồn tại một giải pháp”.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.