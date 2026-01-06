Vũ khí tối mật của Mỹ xuất hiện trong chiến dịch quân sự ở Venezuela

Khi ông Nicolás Maduro chuẩn bị ra tòa tại New York, những hình ảnh đầu tiên về mẫu một thiết bị bay không người lái tối mật của Mỹ trong chiến dịch truy bắt ông đã được hé lộ.

Thiết bị bay không người lái RQ-170 Sentinel được phát hiện hạ cánh xuống Puerto Rico ngày 3/1, sau cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Facebook

Theo trang Daily Mail (Anh), đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc RQ-170 Sentinel của Không quân Mỹ hạ cánh tại một căn cứ ở Puerto Rico vào sáng sớm ngày 3/1, sau một cuộc đột kích. Các báo cáo cho biết ít nhất một chiếc RQ-170 đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân.

Dù RQ-170 đã được đưa vào sử dụng trong suốt 20 năm qua, nhưng Không quân Mỹ chỉ chính thức xác nhận sự tồn tại của loại thiết bị bay này vào tháng 12/2009, khi chúng hỗ trợ các nhiệm vụ ở Afghanistan.

Trong chiến dịch quân sự ở Venezuela, thiết bị bay không người lái này được triển khai trên không phận nước này, đặc biệt là khu vực xung quanh thủ đô Caracas. Tuy nhiên, đường bay chính xác của chúng không được tiết lộ do tính chất tối mật của nhiệm vụ.

Theo thông tin từ các quan chức chính phủ không được nêu tên, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật triển khai các thiết bị bay không người lái tàng hình trên không phận Venezuela trong suốt vài tháng, nhằm theo dõi Tổng thống Maduro và thu thập thông tin chi tiết về các hoạt động hằng ngày của ông trước khi thực hiện chiến dịch.

Mặc dù vị trí chính xác của đoạn video chưa được xác nhận, nhưng các hình ảnh cho thấy có thể đây là căn cứ Roosevelt Roads Naval Air Station ở Puerto Rico, căn cứ đã đóng cửa từ năm 2004. Các hình ảnh do Không quân Mỹ chia sẻ trên mạng cho thấy các binh sĩ đeo phù hiệu của đơn vị, điều này chỉ ra rằng chiếc RQ-170 Sentinel có thể đã hoạt động ở khu vực Mỹ Latinh từ tháng 12 năm ngoái.

Theo các nhà phân tích quân sự, nhiệm vụ của chiếc RQ-170 có thể là giám sát lâu dài, bí mật đối với khu vực nơi Tổng thống Maduro sinh sống.

Các đoạn video ghi lại tiếng động cơ phản lực và đèn nhấp nháy trên thân thiết bị bay không người lái khi bay qua lãnh thổ Venezuela. Ngoài RQ-170 Sentinels, khoảng 150 máy bay đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ ông Maduro, xuất phát từ nhiều căn cứ quân sự trong khu vực.

RQ-170 Sentinel được thiết kế bởi bộ phận Skunk Works của Lockheed Martin, đặc biệt phục vụ cho các nhiệm vụ giám sát các mục tiêu quan trọng trong và hỗ trợ các đội đặc nhiệm như Delta Force, lực lượng đã thực hiện chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro.

Theo thông tin từ The War Zone, hiện chỉ có khoảng 20 đến 30 chiếc RQ-170 đang được sử dụng, hoạt động từ các căn cứ như căn cứ không quân Creech ở Nevada.

Căn cứ không quân Creech nằm cách “Khu vực 51” chưa đến 160 km, nơi nổi tiếng với các nghiên cứu và thử nghiệm máy bay tối mật trong suốt nhiều thập kỷ. Thiết bị bay không người lái này được cho là có các cảm biến tiên tiến dùng để vẽ bản đồ và theo dõi các mục tiêu di chuyển, cùng với các camera hồng ngoại hỗ trợ quay video ban đêm và các công cụ tình báo hiện đại để ngăn chặn các thông tin liên lạc của đối phương.

Các chuyên gia công nghệ quân sự cũng cho rằng các đơn vị chiến tranh mạng của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch ở Venezuela, giúp làm tê liệt toàn bộ khu vực mục tiêu ngay khi cuộc đột kích bắt đầu. Một phần của chiến dịch này đã bao gồm một cuộc cúp điện lớn tại Fuerte Tiuna, khu quân sự lớn nhất của Venezuela ở Caracas.

Ông James Knight, chuyên gia về chiến tranh mạng, cho biết trước khi chiến dịch diễn ra, lực lượng tác chiến mạng Mỹ đã vạch ra các mục tiêu để tấn công kỹ thuật số tại Venezuela trong nhiều năm qua. Quá trình này bao gồm việc đảm bảo các cơ sở dân sự, như bệnh viện, không bị mất điện khi lực lượng Mỹ tấn công vào lưới điện của quốc gia này.

Cũng theo ông Knight, Mỹ đã tập trung nỗ lực vào các mạng lưới C2 (Chỉ huy và Kiểm soát) quân sự của Venezuela, tức là các hệ thống thông tin liên lạc của quân đội nước này.

Ước tính có khoảng 20 đến 30 chiếc RQ-170 Sentinels đang được Không quân sử dụng, thực hiện nhiệm vụ giám sát và theo dõi mục tiêu trong các chiến dịch quân sự. Ảnh: Wikipedia

Tướng Dan 'Razin' Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết: “Khi lực lượng của chúng tôi tiếp cận Caracas, bộ phận không quân bắt đầu vô hiệu hóa và phá hủy hệ thống phòng không của Venezuela, sử dụng vũ khí để đảm bảo các trực thăng có thể đi vào khu vực mục tiêu một cách an toàn”.

“Đội ngũ không quân của chúng tôi luôn đặt mục tiêu là bảo vệ các trực thăng và lực lượng trên mặt đất, đưa họ đến mục tiêu và trở về an toàn”, ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump cũng đã xác nhận rằng các đơn vị tác chiến mạng của Mỹ đã thực hiện việc cúp điện trong khu vực trong suốt chiến dịch mang tên Absolute Resolve.

“Mọi thứ tối sầm lại, ánh đèn ở Caracas gần như đã tắt do một kỹ năng đặc biệt mà chúng tôi sở hữu, đó là một cuộc tấn công âm thầm và nguy hiểm”, ông nói.