Ông Trump đặt loạt điều kiện với lãnh đạo mới của Venezuela

Washington được cho là đã đưa ra loạt yêu cầu cụ thể với lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, coi đây là điều kiện then chốt để tránh lặp lại “kịch bản Maduro”.

Delcy Rodriguez - tổng thống lâm thời của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Politico cho biết, theo các quan chức Mỹ và những nguồn thạo tin về các thảo luận nội bộ tại Washington, Mỹ yêu cầu bà Rodriguez thực hiện ít nhất ba bước đi cụ thể: siết chặt kiểm soát các tuyến buôn bán ma túy; xem xét vai trò và sự hiện diện của các lực lượng hoặc cá nhân nước ngoài, mà Washington cho là có thể ảnh hưởng tới lợi ích an ninh của Mỹ và khu vực; đồng thời chấm dứt việc bán dầu cho các quốc gia bị Washington xem là đối thủ.

Ngoài ra, phía Mỹ kỳ vọng bà Rodriguez - tổng thống lâm thời của Venezuela - sẽ từng bước tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử tự do và cuối cùng rút lui khỏi quyền lực.

Tuy nhiên, các mốc thời gian cho những yêu cầu này vẫn chưa được ấn định, và Washington nhấn mạnh rằng bầu cử chưa phải là vấn đề cấp bách trong ngắn hạn.

Hai ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về kế hoạch hậu Maduro của Washington.

Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu bà Delcy Rodriguez không hợp tác, Venezuela có thể đối mặt với hành động quân sự tiếp theo và bà Delcy sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí "nặng nề hơn" so với Tổng thống Nicolás Maduro.

“Cho đến nay, Venezuela tỏ ra khá hợp tác. Nhưng sẽ rất hữu ích khi chúng ta có một sức mạnh như hiện tại”, ông Trump nói với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một. “Nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ tiến hành đòn đánh thứ hai”.

Nhà Trắng từ chối bình luận chi tiết về các yêu cầu cụ thể. Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lại phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Marco Rubio, trong đó cho rằng Washington kỳ vọng bà Rodriguez sẽ hợp tác nhiều hơn so với người tiền nhiệm.

Phái đoàn Venezuela tại Liên Hợp Quốc ở Geneva chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ưu tiên hiện nay là bảo đảm Venezuela “duy trì ổn định trong tiến trình phù hợp với lợi ích của Mỹ”, song không xác nhận cụ thể các yêu cầu đã được đưa ra với bà Rodriguez.

Ngoại trưởng Rubio hé lộ thông điệp của Washington trong cuộc trả lời ABC News, nhấn mạnh Mỹ muốn chấm dứt tình trạng Venezuela trở thành “điểm trung chuyển” cho các đối thủ của Mỹ như Iran hay Hezbollah, đồng thời không còn là trung tâm buôn bán ma túy và xuất phát của các băng nhóm tội phạm.

Tuy nhiên, các chỉ đạo gửi tới bà Rodriguez được cho là cụ thể, trực diện và cứng rắn hơn nhiều so với những gì ông Rubio công khai đề cập.

Một số cố vấn khác của ông Trump, trong đó có Richard Grenell - người từng phụ trách các kênh đối thoại hậu trường với Caracas - được cho là ủng hộ việc để bà Rodriguez tiếp tục nắm quyền trong thời gian dài. Tuy nhiên, Grenell hiện không tham gia vào hoạch định chính sách Venezuela và cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.

Quan chức cấp cao Mỹ nhấn mạnh rằng việc bàn về bầu cử ở Venezuela lúc này vẫn còn “quá sớm”, dù đây là mục tiêu dài hạn của Washington, theo Politico.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.