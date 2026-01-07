TT Trump: Venezuela sẽ chuyển giao 50 triệu thùng dầu cho Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt cho Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington DC (Mỹ), ngày 18/12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, phát biểu ngày 6/1, ông Trump nói Mỹ sẽ bán số dầu được chuyển giao theo giá thị trường, nguồn tiền thu được sẽ do ông Trump kiểm soát với tư cách Tổng thống Mỹ.

“Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, khoản tiền đó sẽ do tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, quản lý để bảo đảm được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright triển khai kế hoạch ngay lập tức. Theo ông, số dầu trên sẽ được vận chuyển bằng các tàu chở dầu, đưa thẳng tới các cảng tiếp nhận tại Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ở thời điểm 3 ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông tại Caracas, sau đó đưa cả hai tới New York để xét xử. Tại đây, ông Maduro bị truy tố theo cáo trạng liên bang liên quan đến âm mưu buôn bán ma túy.

Theo ông Trump, lượng dầu được chuyển giao cho Mỹ là dầu “chất lượng cao” và nằm trong diện bị trừng phạt.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 5/1 tại tòa án liên bang khu Manhattan (New York, Mỹ), ông Maduro và vợ khẳng định vô tội. Trong quá trình làm việc với thẩm phán Alvin Hellerstein, ông Maduro cho biết ông và vợ đã bị “bắt cóc” và nhìn nhận bản thân đang là “tù binh chiến tranh”.