Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cơ quan LHQ: Thế giới kém an toàn hơn sau hành động của Mỹ ở Venezuela

  • Thứ tư, 7/1/2026 07:00 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng, sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, khiến thế giới trở nên kém an toàn hơn.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chiến dịch chớp nhoáng vào cuối tuần trước. Ông phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự ở Mỹ, bao gồm các tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí.

"Rõ ràng là chiến dịch này đã làm suy yếu một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đó là các quốc gia không được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của quốc gia khác”, bà Ravina Shamdasani - người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc - cho biết. “Cộng đồng quốc tế phải cùng nhau lên tiếng để khẳng định điều đó”.

Bà Shamdasani cho rằng, sự can thiệp quân sự sẽ làm tổn hại đến cấu trúc an ninh quốc tế và khiến mọi quốc gia trở nên kém an toàn hơn. “Nó gửi đi một tín hiệu rằng những quốc gia quyền lực có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”, bà nói thêm.

Tương lai của Venezuela phải do chính người dân nước này quyết định, người phát ngôn nhấn mạnh, đồng thời cho rằng sự bất ổn và quân sự hóa sẽ chỉ làm cho tình hình nhân quyền trở nên tồi tệ hơn.

Trước đó, trong một thông điệp được công bố tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang bất ổn tại Venezuela.

Ông Guterres nhấn mạnh, rằng luật pháp quốc tế cung cấp nền tảng cho việc duy trì hòa bình và an ninh. "Tôi lo ngại nguy cơ leo thang bất ổn ở Venezuela, tác động tiềm tàng đến khu vực và tiền lệ mà nó có thể tạo ra đối với cách thức xử lý mối quan hệ giữa các quốc gia", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/co-quan-lien-hop-quoc-the-gioi-tro-nen-kem-an-toan-hon-sau-hanh-dong-cua-my-tai-venezuela-post1810808.tpo

Tiền Phong

Venezuela Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an Mỹ bắt giữ tổng thống can thiệp

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My bo cao buoc 'bang dang ma tuy' Cartel de los Soles cua Venezuela hinh anh

Mỹ bỏ cáo buộc 'băng đảng ma túy' Cartel de los Soles của Venezuela

51 phút trước 06:32 7/1/2026

0

Bộ Tư pháp Mỹ đã rút lại tuyên bố rằng Cartel de los Soles là băng đảng ma túy của Venezuela. Trên thực tế, Cartel de los Soles từng bị nhiều cơ quan thuộc chính phủ Mỹ cho là tổ chức khủng bố ma túy để gây sức ép với chính quyền của ông Maduro.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý