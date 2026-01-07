Mỹ tuyên bố bán dầu Venezuela theo giá thị trường

Ông Trump nói Mỹ sẽ bán dầu Venezuela theo giá thị trường và nguồn tiền do chính ông Trump quản lý, giữa lúc Caracas đối mặt sức ép trừng phạt.

Một công nhân mỏ dầu làm việc tại một giếng dầu do công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA vận hành, thuộc vành đai dầu mỏ Orinoco giàu có, gần Morichal thuộc bang Monagas, ngày 16/4/2015. Ảnh: Reuters

Ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ bán lượng dầu thô mà Venezuela chuyển giao cho Mỹ theo giá thị trường, đồng thời khẳng định toàn bộ nguồn tiền thu được sẽ do ông trực tiếp quản lý với tư cách Tổng thống Mỹ.

“Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường. Khoản tiền đó sẽ do tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, quản lý để bảo đảm được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright triển khai kế hoạch ngay lập tức, trong đó dầu sẽ được vận chuyển bằng tàu chở dầu và cập cảng trực tiếp tại Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân tại Caracas, sau đó đưa cả hai sang New York để hầu tòa. Tại phiên điều trần ngày 5/1 ở tòa án liên bang Manhattan, ông Maduro bác bỏ các cáo buộc và cho rằng mình bị “bắt cóc”, coi bản thân là “tù binh chiến tranh”.

Theo Reuters, cùng ngày 6/1, ông Trump tiết lộ Mỹ và Venezuela đã đạt được thỏa thuận theo đó Caracas sẽ xuất khẩu lượng dầu thô trị giá khoảng 2 tỷ USD sang Mỹ.

Thỏa thuận này được cho là sẽ chuyển hướng dòng dầu vốn chủ yếu xuất sang Trung Quốc trong nhiều năm qua, đồng thời giúp Venezuela tránh phải cắt giảm mạnh sản lượng trong bối cảnh nguồn xuất khẩu bị bó hẹp.

Tổng thống Mỹ cho rằng động thái này cho thấy phía Venezuela đang đáp ứng yêu cầu của Washington về việc mở cửa ngành dầu khí cho các doanh nghiệp Mỹ.

Dầu thô nhỏ giọt từ một van tại giếng dầu do công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA vận hành ở Morichal, ngày 28/7/2011. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump từng cảnh báo Mỹ có thể gia tăng sức ép nếu Caracas không hợp tác, đồng thời công khai mong muốn Mỹ được tiếp cận sâu hơn với ngành dầu khí của Venezuela.

Chính phủ Venezuela và tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành năng lượng cho biết Mỹ muốn thỏa thuận được triển khai sớm để ông Trump có thể coi đây là một thắng lợi chính trị và kinh tế rõ rệt.

Hiện vẫn chưa rõ Venezuela có thể tiếp cận trực tiếp nguồn tiền từ các lô dầu xuất khẩu sang Mỹ hay không. Do các lệnh trừng phạt tài chính của Washington, PDVSA vẫn bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, nhiều tài khoản bị đóng băng và không được giao dịch bằng USD.

Theo các nguồn thạo tin, hai bên cũng đang thảo luận khả năng sử dụng dầu Venezuela để bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ trong thời gian tới. Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum nhận định việc tăng nguồn cung dầu từ Venezuela sẽ có lợi cho giá xăng và thị trường lao động tại Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội phục hồi cho nền kinh tế Venezuela.

“Venezuela có cơ hội thu hút vốn và tái thiết kinh tế. Với công nghệ và hợp tác từ Mỹ, quốc gia này hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế dầu mỏ để phục hồi”, ông Burgum nói với Fox News.

Hiện Venezuela đang có hàng triệu thùng dầu không thể xuất khẩu do các biện pháp phong tỏa được Mỹ áp đặt từ giữa tháng 12/2025. Hai nguồn tin chia sẻ với Reuters cho biết nếu lượng dầu này được chuyển sang Mỹ, Caracas sẽ phải điều chỉnh các chuyến hàng vốn dự kiến xuất sang Trung Quốc, quốc gia từng là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela trong hơn một thập kỷ qua.

Trên thị trường tài chính, cổ phiếu các công ty dầu khí Mỹ tăng mạnh nhờ kỳ vọng Washington sẽ tiếp cận được nguồn dầu nặng dồi dào của Venezuela, trong khi giá dầu thô tại Mỹ giảm hơn 1,5% do dự báo nguồn cung sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Hiện tại, phần lớn dòng dầu từ Venezuela sang Mỹ do Chevron kiểm soát theo giấy phép đặc biệt do Washington cấp. Tập đoàn này đang vận chuyển khoảng 100.000 - 150.000 thùng mỗi ngày, trong khi các nhà máy lọc dầu ven Vịnh Mexico có thể xử lý tới 500.000 thùng/ngày, cho thấy dư địa tiếp nhận vẫn còn lớn nếu xuất khẩu được mở rộng.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.