Du khách Nga xin gửi đồ cứu trợ ở Nha Trang

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh du khách người Nga kéo vali đến điểm tập kết cứu trợ ở Nha Trang, dùng ứng dụng chuyển ngữ Nga - Việt xin gửi đồ hỗ trợ người dân chịu ngập lụt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Nguyen Wonbi (ngụ Nha Trang) cho biết anh gặp nữ du khách người Nga vào khoảng 10h ngày 24/11, khi đang phụ bốc xếp nhu yếu phẩm hỗ trợ tại điểm tập kết của nhóm thiện nguyện, trên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

"Thời điểm đó, tôi thấy một cô gái ngoại quốc kéo chiếc vali đỏ tiến lại gần. Ban đầu tôi tưởng du khách cần hỏi đường nên lại xem bạn ấy muốn gì. Bạn ấy mở điện thoại, đưa phần mềm dịch Nga - Việt với nội dung đại ý: ‘Tôi có thể đưa đồ này đến những người chịu lũ lụt không?’”, Wonbi nhớ lại.

Điểm tập kết này không phải kho cứu trợ quy mô, mà là nơi nhóm thiện nguyện tự phát gom đồ từ thiện để gửi tới bà con vùng lũ.

Nữ du khách người Nga dùng phần mềm dịch, kéo vali đến điểm tập kết xin hỗ trợ người dân Nha Trang sáng 24/11. Ảnh: Nguyen Wonbi.

“Chiếc vali còn khá mới. Khi mở ra, tụi tôi thấy bên trong có quần áo, chăn, khăn… Tôi nhờ chị phụ trách kiểm tra, phân loại trước khi gửi cho người dân”, Wonbi kể và cho biết lúc đó khá bận rộn với việc bốc xếp nên không kịp hỏi tên tuổi hay thông tin thêm về vị khách. "Tôi chỉ kịp xin chụp một tấm hình. Trao xong vali, bạn ấy rời đi liền".

Theo anh, những ngày này ở Nha Trang, không hiếm gặp cảnh người Nga hoặc người nước ngoài tham gia hỗ trợ người dân Nha Trang sau lũ.

“Những người bạn ngoại quốc như thế này hiện tại ở Nha Trang nhiều lắm. Có bạn còn lấy SUP đi hỗ trợ bà con vùng lũ. Một số người đang sinh sống ở Nha Trang cũng chung tay khắc phục hậu quả sau thiên tai”.

Với những người trực tiếp nhận, chiếc vali của nữ du khách không chỉ là vài bộ quần áo hay chiếc chăn gửi tới tay bà con, mà còn là biểu hiện của sự sẻ chia từ một người khách phương xa lựa chọn ở lại, đồng hành với cộng đồng địa phương trong thời điểm khó khăn.

Nguyen Wonbi cùng đoàn thiện nguyện trao đồ cứu trợ cho bà con vùng lũ ở Nha Trang. Ảnh: Đoàn Thiện nguyện Hương Trần.

Từ 16/11, Khánh Hòa, trong đó có TP Nha Trang, hứng đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng. Đến ngày 20-21/11, nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa… ghi nhận mực nước dâng nhanh, có nơi ngập tới 2-2,5 m, hàng nghìn nhà dân, trường học, đường phố và khu đô thị chìm trong biển nước.

Đến ngày 24/11, lũ đã rút tại khu trung tâm Nha Trang, thời tiết chuyển sáng hơn, song bùn đất, rác và đồ đạc hư hỏng vẫn chất đầy trên nhiều tuyến đường, bãi biển và khu dân cư. Không ít du khách mang bao tay, túi rác ra biển, cùng người dân thu gom rác, kéo những đống gỗ lớn để sớm khôi phục cảnh quan.

Trong bối cảnh thành phố đang từng bước dọn dẹp và khôi phục sau mưa lũ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách hạn chế di chuyển vào các vùng trũng, khu vực ven sông suối hoặc nơi từng bị ngập sâu, tuân thủ biển báo, rào chắn tại hiện trường.

Với du khách có kế hoạch đến Nha Trang thời điểm này nên theo dõi sát bản tin thời tiết, liên hệ trước với khách sạn hoặc đơn vị lữ hành để cập nhật tình trạng đường sá, khu vực đang dọn dẹp, đồng thời chủ động phương án điều chỉnh lịch trình nếu xuất hiện đợt mưa lớn mới.