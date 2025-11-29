Chủ quán cà phê Đà Lạt cosplay, giả giọng TVB ghẹo khách
Trong mùa thấp điểm du lịch, một quán cà phê ở phường Xuân Hương (Lâm Đồng) tăng 300% khách vì chủ quán hóa trang, giả giọng TVB ghẹo khách.
Tối 27/11, tại khu vực bờ kè Ba Làng (phường Vĩnh Hòa, Bắc Nha Trang), sóng biển bất ngờ dâng cao hơn 5 m, liên tục quật qua kè rồi tràn ra đường.
Cuối tuần qua, Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) ghi nhận lượng khách đổ về săn ảnh hoa dã quỳ tăng đột biến. Các điểm check-in kín khách từ sáng đến chiều.
Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh được ví như là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc khi nằm sát với đường biên giới trên biển với Trung Quốc. Hòn đảo giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy hiếm có với những dãy núi hùng vĩ, bãi biển trong xanh tạo nên một khung cảnh cuốn hút.
Từ 5h ngày 16/11, du khách Phạm Tùng Lâm ghi lại cảnh ùn tắc kéo dài trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì. Hơn 13.000 người đổ về đây săn mây, ngắm hoa dã quỳ.
Xói mòn bờ biển nghiêm trọng do bão Kalmaegi gây ra đã làm lộ ra khung của một con tàu buôn gỗ bị đắm hàng thế kỷ ngoài khơi bãi biển Tân Thành ở Hội An.
Dưới ánh nến của hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng và những màn trình diễn âm thanh - ánh sáng ấn tượng, du khách như ngược dòng thời gian, chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp của cố đô Sukhothai (Thái Lan).
Hà Giang bước vào mùa hoa tam giác mạch thu hút đông khách du lịch.
Dòng phương tiện tăng đột biến trên các tuyến đèo dốc Hà Giang khiến nhiều du khách phải chờ tới 30 phút để di chuyển.
Sáng sớm, những nếp nhà sàn, ruộng lúa bậc thang ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Thanh Hóa chìm trong sương sớm, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, yên bình.
Hình ảnh về sư tử chân ngắn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo ra làn sóng bình luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ngoại hình vừa oai vệ vừa có phần “ngộ nghĩnh” của con vật.