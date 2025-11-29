Việt Nam lọt top điểm đến phiêu lưu hàng đầu

Từ hang động lớn nhất thế giới đến Hội An rực rỡ đèn lồng, Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách ưa khám phá và thích đi một mình, với hành trình an toàn, giàu trải nghiệm.

Hành trình thám hiểm Sơn Đoòng phù hợp cho du khách thích khám phá giới hạn của bản thân. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tạp chí Travel + Leisure vừa công bố 25 điểm đến quốc tế lý tưởng nhất cho du khách độc hành. Danh sách được đánh giá dựa trên các tiêu chí: mức độ an toàn, khả năng di chuyển, sự thân thiện của người dân địa phương và trải nghiệm văn hóa - thiên nhiên độc đáo.

Travel + Leisure cho rằng du lịch độc hành mang đến những lợi ích mà hành trình theo nhóm khó sánh kịp: tự do làm điều mình thích, cơ hội lắng nghe bản thân, mở rộng kết nối và khám phá văn hóa theo cách sâu sắc hơn.

Trong danh sách này, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5, được đánh giá là điểm đến giàu tính phiêu lưu, đa dạng trải nghiệm nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan kỳ vĩ, văn hóa bản địa cuốn hút và mức độ an toàn cao cho người thích đi một mình.

Trong số các trải nghiệm nổi bật, Travel + Leisure nhắc đến tour thám hiểm Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - như biểu tượng của tinh thần phiêu lưu khám phá tại Việt Nam. Hành trình nhiều ngày băng qua rừng rậm, những khối thạch nhũ khổng lồ và các hố sụt kỳ vĩ cho phép du khách độc hành thử thách giới hạn của bản thân giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Việt Nam được đánh giá là điểm đến giàu tính phiêu lưu, đa dạng trải nghiệm, mức độ an toàn cao, phù hợp cho khách du lịch một mình. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nếu muốn khám phá Việt Nam theo đường thủy, du khách có thể xuất phát từ vịnh Hạ Long, xuôi về Bái Tử Long - vùng biển yên bình, ít đông đúc nhưng sở hữu mặt nước xanh như ngọc cùng cảnh quan được xem là đẹp bậc nhất thế giới. Không gian tĩnh lặng này đặc biệt phù hợp cho solo traveler muốn tận hưởng hành trình chậm rãi và trọn vẹn.

Đến Hội An vào đêm rằm, du khách sẽ bắt gặp hàng trăm đèn hoa đăng trôi trên dòng Thu Bồn, thắp sáng phố cổ bằng sắc màu lung linh. Travel + Leisure mô tả đây là khoảnh khắc "gây choáng ngợp", mang đến những phút giây tĩnh lặng nhưng vẫn đong đầy cảm xúc cho người đi một mình.

Với solo traveler, TP.HCM là điểm dừng chân vừa năng động, vừa dễ tiếp cận. Tại chợ Bến Thành - một trong những công trình lâu đời nhất thành phố - du khách có thể thưởng thức bánh xèo giòn rụm, tô phở nghi ngút khói, hoặc tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và địa đạo Củ Chi.

Tại miền Trung, Hội An được đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua khi sở hữu nền văn hóa lâu đời và ẩm thực đặc sắc. Ảnh: Phạm Toàn.

Ở phía Bắc, thủ đô Hà Nội mang đến bức tranh đối lập với TP.HCM: cổ kính, giàu chiều sâu văn hóa. Từ các công trình lịch sử, bảo tàng tới hồ Hoàn Kiếm - nơi nhịp sống chậm lại với những vòng dạo bộ thư thả - thủ đô tạo cảm giác an yên cho du khách độc hành muốn "đi lạc có chủ đích".

Theo bảng xếp hạng của Travel + Leisure, Thái Lan dẫn đầu, theo sau là Albania, Costa Rica và Đức. Dù không đứng ở vị trí cao nhất, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hiếm có về sự cân bằng: giá cả hợp lý, trải nghiệm phong phú, an toàn tốt và hệ thống giao thông kết nối ngày càng thuận tiện.

"Việt Nam mang đến những cuộc phiêu lưu bất tận và món ăn đủ sức đánh thức mọi giác quan", tạp chí nhận định.