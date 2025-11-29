Đoàn phim Ấn Độ trầm trồ tham quan Ninh Bình, đường phố Hà Nội

Các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim Bollywood không ngớt lời khen cảnh sắc Ninh Bình vào mùa hoa súng. Họ cũng thích thú khi thấy đường phố Hà Nội treo đầy cờ Việt Nam.

Dàn diễn viên Ấn Độ ngồi thuyền trên sông Ngô Đồng. Ảnh: BQL khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Lễ hội Namaste Việt Nam (tạm dịch: Xin chào Việt Nam) lần thứ 4 năm 2025 diễn ra tại khu du lịch quốc gia Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) ngày 17-20/11 quy tụ đoàn phim Ấn Độ, gồm nhiều diễn viên Bollywood như Riya Sen, Divya Agarwal, Donal Bisht, Niharica Raizada, cùng đạo diễn Rahat Shah Kazmi và Chandrakant Singh.

Đồng thời, họ cũng góp mặt tại hội nghị quốc tế "Ninh Bình - điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp" chiều ngày 18/11. Trong 6 ngày ở Ninh Bình, đoàn phim đã tham gia nhiều hoạt động du lịch đặc trưng, sau đó tiếp tục di chuyển đến Hà Nội.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Donal Bisht cho biết đoàn phim khám phá khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vào ngày 22/11. Riêng cô ấn tượng nhất là sắc hồng của hoa súng trên sông Ngô Đồng và núi non bao quanh. Cô cũng mang theo nhiều bộ váy để ghi lại loạt ảnh đẹp tại đây.

"Mọi thứ ở khu du lịch đều đáng yêu, văn hoá cũng dễ mến và tôi có một ngày du lịch đáng nhớ", Donal Bisht viết.

Song song đó, đạo diễn Chandrakant Singh cũng đăng tải nhiều hình ảnh về Ninh Bình. Ông gọi đây chuyến đi ngắn, chỉ đến 2 tỉnh thành của Việt Nam nhưng đầy ý nghĩa. Trước chuyến đi, ông đã rất nôn nao.

Nữ diễn viên Donal Bisht thả dáng tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và khu Tam Quan Ngoại (chùa Bái Đính). Ảnh: Donal Bisht.

Nữ diễn viên Niharica Raizada có mặt tại Ninh Bình từ ngày 17/11 để thăm thú quần thể danh thắng Tràng An và đi thuyền đến chiêm bái chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam cũ). Sang ngày 22/11, cô phấn khích khi lần đầu được chiếc ngồi thuyền đầy hoa súng, đi dạo trên dòng sông.

"Tôi rất bất ngờ với cảnh sắc Tam Cốc mùa này. Dòng nước trong xanh, nằm giữa những ngọn núi đá sừng sững, hai bên bờ phủ đầy hoa súng, Việt Nam đẹp như một bức tranh. Hình ảnh đáng nhớ nhất là những người phụ nữ nhìn bình dị, chèo thuyền bằng tay và nhiệt tình trò chuyện với tôi dù khác ngôn ngữ. Ở Ninh Bình, hầu như các danh thắng đều có dòng sông chảy quanh", Niharica bày tỏ với Tri Thức - Znews.

Được biết, mùa hoa súng trên sông Ngô Đồng nở rộ vào tháng 9-11. Vừa qua, ngày 22-23/11, tại Tam Cốc - Bích Động diễn ra chương trình nghệ thuật "Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu" nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người.

Nữ diễn viên Niharica từng tham gia các bộ phim Waarrior Savitri, The Perfect Murder, Var to NRI J... Ảnh: Niharica Raizada.

Nữ diễn viên đã thực sự trầm trồ trước các công trình Phật giáo đồ sộ ở Ninh Bình, nét kiến trúc tinh xảo vượt ngoài suy nghĩ. Niharica ấn tượng với quần thể chùa Bạc với tháp Tây Phương và Tứ Ân lên đèn sáng rực vào buổi tối. Bước vào khuôn viên đủ cảm nhận được không gian linh thiêng.

Ngày 23/11, đoàn phim di chuyển đến Hà Nội để tham quan đường phố và gặp gỡ Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Niharica Raizada cho rằng người Việt Nam rất yêu nước, không khó để nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam treo khắp nơi, nhuộm đỏ những con phố. Điều này cũng truyền tải đến cô tình yêu và cảm giác gắn bó với nơi này. Cô sẽ sớm quay lại Việt Nam khi có dịp.

Các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim check-in tại một quán cà phê khi đến Hà Nội. Ảnh: Donal Bisht.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Captain Rahul Bali, nhà sản xuất và quản lý dự án điện ảnh "bom tấn" SILAA 4 triệu USD quay tại hang Sơn Đoòng, nhấn mạnh một trong những mục tiêu chính của bộ phim lần này là thúc đẩy du lịch Ấn Độ và Việt Nam. Ngoài hang Sơn Đoòng, bối cảnh còn có Ninh Bình, Cao Bằng, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)...

Ông Captain Rahul Bali nói rằng khán giả của đất nước tỷ dân sẽ nhanh chóng trải nghiệm du lịch ngoài đời thực sau khi xem bộ phim. Việt Nam chắc chắn chứng kiến lượng khách Ấn Độ tăng chưa từng có trong tương lai gần. Cùng với đó, sự hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền địa phương là điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều dự án điện ảnh Ấn Độ tại Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Ninh Bình đón 16,8 triệu lượt khách, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt 17.895 tỷ đồng , tăng 41,08%. Các điểm đến như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và chùa Bái Đính được TripAdvisor vinh danh trong hệ thống giải thưởng Travellers’ Choice 2025.