Báo Australia chỉ lý do hãy đến Việt Nam thay vì Nhật Bản

Việt Nam thu hút du khách Australia với ẩm thực đa dạng, thiên nhiên ngoạn mục và chi phí hợp lý. Đây là tất cả những lý do du khách không thể bỏ lỡ đất nước hình chữ S.

"Có một quốc gia châu Á đang khiến nhiều du khách mê mẩn và đó không phải Nhật Bản", tờ Sydney Morning Herald mở đầu.

Theo đó, nhật báo Australia khẳng định điểm đến này sở hữu nền ẩm thực tinh túy bậc nhất hành tinh, cảnh quan trải dài từ đồng bằng đến núi non ngoạn mục cùng hai đô thị lớn mang văn hóa giao thoa cổ kính - hiện đại. Đó chính là Việt Nam.

Trong nhiều thập kỷ, người Australia ngày càng quan tâm đến Việt Nam và xu hướng này đang bùng nổ. Từ 2023 đến 2024, lượng khách Australia đến nước ta tăng 35%. Riêng năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 9 trong danh sách điểm đến yêu thích nhất của người Australia với gần 450.000 lượt khách - tăng khoảng 80% so với một thập kỷ trước.

Sydney Morning Herald chỉ ra 10 lý do Việt Nam ngày càng hấp dẫn.

Con người

Trải nghiệm du lịch Việt Nam trở nên đáng nhớ nhờ sự thân thiện, cởi mở và hào phóng của người dân. Với nhiều du khách, cảm giác "hỗn loạn dễ thương" khi qua đường lần đầu lại giúp họ hiểu hơn về sự linh hoạt, dễ mến của người Việt - những người không quá bận tâm vào tiểu tiết.

Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc. Trên hành trình khám phá, du khách có thể gặp gỡ người H'Mông, Dao, Khmer hay Tày - mỗi dân tộc đều có văn hóa và truyền thống độc đáo riêng.

Lịch sử

Hành trình đi dọc dải đất hình chữ S đưa khách quay ngược thời gian, khám phá chiều sâu lịch sử.

Du khách có thể dừng chân ở thánh địa Mỹ Sơn (thế kỷ IV), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (năm 1070), Kinh thành Huế (năm 1804). Dấu ấn hiện đại đan xen trong kiến trúc Pháp ở Hà Nội, Hội An; tại địa đạo Củ Chi hay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP.HCM). Ngay cả khi không bước vào các di tích, văn hóa và lịch sử vẫn hiện hữu ở từng góc phố.

Ẩm thực

Nếu khách du lịch vì ẩm thực, Việt Nam là điểm đến không thể bỏ qua. Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến "đại tiệc" hương vị: phở, bánh mì, bánh xèo, bún chả, bún bò Huế, gỏi cuốn… Rau sống tươi, gia vị hài hòa tạo nên những món ăn vừa quen vừa độc đáo, để lại dư vị lâu dài trong trí nhớ du khách.

Trải nghiệm càng trọn vẹn hơn khi ngồi trên chiếc ghế nhựa bên vỉa hè, nhìn dòng xe máy lướt qua. Ẩm thực không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vui sống mỗi ngày của người Việt và nhiệm vụ của du khách chỉ đơn giản là: hãy thử càng nhiều càng tốt.

Cà phê và bia hơi

Văn hóa cà phê Việt Nam độc đáo với ly cà phê phin nhỏ giọt xuống lớp sữa đặc, tạo nên ly "cà phê sữa đá" trứ danh.

Ở miền Bắc, bia hơi là một nét văn hóa đặc sắc. Bia tươi mới, nhẹ, sảng khoái, thường được phục vụ kèm các món nhắm trong những quán xá sôi nổi và rộn ràng tiếng trò chuyện.

Các thành phố

Hà Nội và TP.HCM được xem là hai thái cực của đời sống đô thị Việt Nam, đồng thời là những thành phố thú vị nhất hành tinh. Hà Nội mang vẻ cổ kính, trầm mặc với kiến trúc Pháp thuộc, những con phố nhỏ, quán mì vỉa hè và hình ảnh người dân tập thái cực quyền ven hồ mỗi sáng.

TP.HCM lại đại diện cho sự hiện đại, trẻ trung, liên tục phát triển, với nhịp sống nhanh và đời sống đêm sôi động. Xen giữa hai đô thị lớn ấy là loạt điểm đến hấp dẫn: Hội An với chiều sâu lịch sử và ẩm thực, Đà Lạt mát mẻ, Đà Nẵng sang trọng bên bờ biển, cố đô Huế trầm mặc và Nha Trang đầy sôi động.

Các hòn đảo

Việt Nam cũng sở hữu nhiều hòn đảo đáng khám phá, dù điều này không phải điều đầu tiên du khách nghĩ đến. Phú Quốc là thiên đường nghỉ dưỡng với bãi cát trắng, núi non, rừng rậm, rạn san hô và hệ thống lưu trú sang trọng nhưng giá phải chăng. Nam Du phù hợp với những ai tìm kiếm sự hoang sơ, bình dị.

Ngoài khơi Hội An, Cù Lao Chàm nổi tiếng nhờ nguồn hải sản và ẩm thực phong phú, trong khi Lý Sơn ghi dấu bằng khung cảnh yên bình, thơ mộng và những bãi cắm trại sát biển.

Các bãi biển

Việt Nam là một đất nước đường bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp, kèm theo những khu nghỉ dưỡng cao cấp với giá hợp lý.

Mỹ Khê - một trong những bãi biển nổi tiếng nhất Đà Nẵng - sở hữu dải cát dài và hàng loạt resort đẹp. An Bàng gây ấn tượng bởi làn nước êm, cát trắng mịn. Nha Trang có đầy đủ hoạt động thể thao biển và dịch vụ hiếu khách, còn Hồ Cốc lại là gợi ý cho những chuyến nghỉ ngắn ngày từ TP.HCM.

Các tuyến đường thủy

Nếu muốn khám phá Việt Nam từ khía cạnh đường thủy, du khách có hai lựa chọn nổi bật. Đồng bằng sông Cửu Long mở ra thế giới của ghe thuyền, chợ nổi, làng nghề truyền thống và những chuyến du ngoạn theo dòng Mê Kông.

Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Lan Hạ ở miền Bắc lại gây ấn tượng bằng những dãy núi đá vôi kỳ vĩ, làng nổi và thị trấn nhỏ yên bình hay Cát Bà nhộn nhịp, thích hợp cho những hành trình dài ngày trên biển.

Những ngọn núi

Không chỉ có đồng bằng, bãi biển, Việt Nam còn có những ngọn núi hùng vĩ, là nơi lý tưởng để du khách đi trốn nóng.

Sa Pa nổi tiếng với ruộng bậc thang, mây trôi bồng bềnh và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số - nơi du khách có thể trekking, đạp xe hay ở trong những homestay bản địa.

Đà Lạt là điểm nghỉ dưỡng trên cao nguyên với khí hậu mát lành, kiến trúc Pháp cổ và nhịp sống chậm rãi. Du khách có thể đến đây trốn nóng, đi bộ đường dài, đánh golf...

Lưu trú

Điểm chung của tất cả hành trình đó là hệ thống lưu trú phong phú với mức giá hợp lý. Từ những khách sạn sang trọng như Sofitel Legend Metropole hay The Reverie Saigon, cho đến InterContinental Danang, du khách đều có thể trải nghiệm với chi phí thấp hơn nhiều so với các điểm đến khác trên thế giới. Phân khúc bình dân cũng đa dạng, với những căn phòng dưới 20 AUD/đêm, cùng homestay, bungalow biển hay nhà sàn truyền thống mang lại trải nghiệm gần gũi, chân thật.

Việt Nam hiện lên như điểm đến trọn vẹn: giá hợp lý, con người thân thiện, ẩm thực cuốn hút, lịch sử phong phú và thiên nhiên đa dạng. Một đất nước vừa quen vừa lạ, đủ hấp dẫn để khiến du khách muốn quay lại nhiều lần.