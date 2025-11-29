Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tọa độ ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới ở Hà Giang

Từ ban công quán cà phê trên sườn núi Lũng Cú, Lô Lô Chải hiện lên như bức tranh cổ tích với nhà trình tường vàng nâu, hàng rào đá tỉ mỉ và con dốc uốn lượn xuống thung lũng.

Quán cà phê trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang cũ) nhất là sau khi bản làng được UNWTO vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Không gian quán sử dụng gỗ và đá địa phương, giữ thiết kế tối giản để hòa vào cảnh quan cao nguyên đá Đồng Văn. Ban công rộng hướng thẳng xuống bản làng là nơi khách thường ngồi chụp ảnh, đón nắng sớm hoặc ngắm hoàng hôn.
Một chi tiết thu hút trong dịp này là cây hồng nằm ngay cạnh quán, trở thành điểm check-in nổi bật của nhiều đoàn khách. Khi vào mùa, quả hồng đỏ nổi bật trên nền trời trong và bản làng phía dưới, tạo nên khung hình đặc trưng của Lũng Cú. Không ít nhóm du khách xếp hàng để chụp ảnh cùng cây hồng, lấy toàn cảnh Lô Lô Chải làm phông nền.
Vẻ yên bình của bản làng Lô Lô Chải. Từ quán cà phê, du khách uống cà phê, ngắm bản làng trong thung lũng.
Từ góc nhìn trên cao, dễ dàng nhận ra cấu trúc của bản: Hàng rào đá xếp thủ công, sân phơi ngô và những mái nhà đất đặc trưng của người Lô Lô. Chị Nguyễn Thu Hằng - du khách từ Hà Nội - cho biết: "Tôi đã đến Hà Giang vài lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lô Lô Chải từ trên cao rõ như vậy. Ngồi ngay ban công, nhìn xuống bản làng mọc lên giữa đá núi, cảm giác rất yên bình".
Vào sáng sớm và cuối chiều là thời điểm ngắm Lô Lô Chải đẹp nhất.
Một góc nhìn sống động về bản làng nơi cực Bắc, nơi cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm du lịch cộng đồng hòa quyện trong một khung hình duy nhất.

