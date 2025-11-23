Tin mới vụ môi giới ôm phòng đẩy giá gấp 3 lần ở Lô Lô Chải

Xã Lũng Cú thành lập các đội kiểm tra giá dịch vụ du lịch tại các "điểm nóng" như Lô Lô Chải, nhất là sau khi xuất hiện thông tin môi giới ôm phòng đẩy giá cao gấp 3-4 lần.

Du khách tham quan làng Lô Lô Chải, ngày 22/11. Ảnh: Hiếu Rùa.

Ngày 23/11, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết các lực lượng chức năng của xã đồng loạt ra quân kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, xử lý tình trạng môi giới tự do ôm phòng, đẩy giá tại thôn Lô Lô Chải.

Theo ông Chung, đoàn kiểm tra tập trung đánh giá các hoạt động kinh doanh nhà hàng, cửa hàng dịch vụ, cơ sở lưu trú và homestay. Đoàn yêu cầu các cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, chất lượng phục vụ.

Phần lớn hộ kinh doanh được ghi nhận chấp hành tốt quy định và chủ động nâng cao dịch vụ, tạo thiện cảm cho du khách.

Du khách đông nghẹt tại làng Lô Lô Chải, ngày 22/11. Ảnh: Hiếu Rùa.

Theo Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, từ tháng 10 đến nay, lượng khách tới Lũng Cú tăng mạnh, khoảng 10.000 khách/tuần, thậm chí có thời điểm 12.000-15.000 khách/tuần.

Trong đó, Lô Lô Chải là nơi hút khách nhất sau khi được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Đây cũng là dịp cao điểm mùa hoa tam giác mạch, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa hấp dẫn được địa phương tổ chức.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin giá phòng homestay tại Lô Lô Chải cao gấp 3-4 lần giá niêm yết. Sau khi xác minh, xã Lũng Cú cho biết một số môi giới tự do đã thu gom phòng tại các homestay rồi bán lại với giá cao gấp 2-3 lần.

Nhóm môi giới này thường đặt cọc hoặc mua phòng dưới danh nghĩa khách lẻ, sau đó "khóa" phòng và rao bán trên các hội nhóm du lịch khiến chủ homestay khó kiểm soát.

Toàn cảnh làng Lô Lô Chải từ trên cao. Ảnh: Hiếu Nguyễn Trần.

Sau sự việc, chính quyền địa phương siết chặt quản lý giá dịch vụ lưu trú, yêu cầu từng homestay ký cam kết không bắt tay với môi giới tự do và không bán phòng sai giá niêm yết. Các đoàn kiểm tra sẽ thường xuyên rà soát việc niêm yết giá và thực hiện giá tại cơ sở.

Lũng Cú sẽ tổ chức họp thôn, tập huấn cho người dân về quản lý giá, kỹ năng bán phòng và giao dịch trực tuyến; theo dõi các mạng xã hội để kịp thời phát hiện tài khoản đăng bán phòng sai giá, phối hợp xử lý với các đơn vị liên quan.

Chính quyền khuyến cáo du khách đặt phòng trực tiếp với homestay, đồng thời sẽ công khai bảng giá chuẩn để du khách dễ dàng kiểm chứng. Các thông tin cảnh báo liên quan tình trạng môi giới đẩy giá cũng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Hiếu Rùa.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ phong cảnh và văn hóa đặc trưng của người Lô Lô. Từ đây, du khách dễ dàng tiếp tục hành trình đến cột cờ Lũng Cú hay cột mốc cực Bắc.

Dịp Tết Nguyên đán, du khách có thể hòa cùng không khí giao thừa của người Lô Lô, ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng, nhâm nhi chén rượu ngô và nghe chuyện "ăn trộm lộc" đầu năm.

