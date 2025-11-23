40 năm 'săn' ảnh động vật hoang dã ở châu Phi

Sự gắn bó lâu năm giúp họ xây dựng mối liên kết với một số cá thể đặc biệt. Một trong số đó là Legadema - con báo bị mẹ bỏ rơi sau một lần săn mồi thất bại. Legadema vừa giết mẹ của của chú khỉ đầu chó sơ sinh, và đôi vợ chồng nghĩ rằng con non cũng sẽ chung số phận. Nhưng thay vào đó, "nó lại ôm ấp và chăm sóc chú khỉ bé xíu", Beverly kể. "Đó là điều tạo nên một bức ảnh biểu tượng", Dereck nói. "Nó khiến bạn tự hỏi: chuyện gì đã xảy ra trước đó, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?".