Khách 'lấp đầy' Măng Đen

Theo ghi nhận của PV, ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú ở Măng Đen đã đạt 100%, nhiều nơi kín phòng trong các ngày cao điểm. Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Măng Đen - cho biết, thông qua các hoạt động văn hóa - du lịch đầu năm, địa phương mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, giàu bản sắc, qua đó khẳng định Măng Đen là điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng chào đón du khách trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Những triền đồi phủ kín sắc hồng rực của mai anh đào, xen giữa những vạt chè xanh và vài nếp nhà thấp thoáng sau lưng núi. Màu hồng, xanh hòa vào nhau, làm khung cảnh thêm mềm mại và thơ mộng hơn.