Hàng loạt khách ngoại bị 'bùng' phòng ở Phú Quốc

Cuối tháng 12/2025, đúng mùa cao điểm đẹp nhất năm, Phú Quốc ghi nhận nhiều phản ánh từ du khách quốc tế về tình trạng bị "bùng" phòng dù đã đặt và thanh toán trước.

Julia, du khách Nga, cũng bị lừa đảo đặt phòng thông qua ứng dụng Ostrovok.ru của Nga. Ảnh: Linh Huỳnh.

Pierre Quinlan (du khách Canada) lần đầu tiên đến Việt Nam và đặt chân tới Phú Quốc ngày 21/12. Ban đầu, du khách này lưu trú tại một khách sạn và hài lòng với dịch vụ. Tuy nhiên, do nơi này đã kín phòng dịp cuối năm, ông buộc phải tìm chỗ ở khác cho đêm giao thừa 31/12/2025.

Ngày 23/12/2025, ông đặt một đêm tại Your House PQ 2 homestay (khu An Thới) với giá 22 CAD, tương đương khoảng 421.000 đồng. Đến hôm nhận phòng, khi ông Pierre cùng hành lý đến nơi, chủ nhà thông báo homestay đã hết phòng.

"Sau khi chờ hơn 2 tiếng rưỡi để chủ nhà xuất hiện, tôi được thông báo rằng cơ sở đang quá tải và tôi chỉ có hai lựa chọn: ngủ tạm trên một chiếc giường đặt ở hành lang, hoặc theo ông ấy đến một căn nhà khác - nơi ông ấy bảo là có một phòng cho tôi", Pierre nói với Tri Thức - Znews. Cùng lúc đó, một cặp du khách Pháp cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đặt 3 đêm tại đây.

Khi đến căn nhà khác được chủ homestay đề xuất nghỉ tạm, ông Pierre cho biết căn nhà đang sửa chữa, không có giường, không ga trải, không nhà vệ sinh khép kín - hoàn toàn không đáp ứng các điều kiện tối thiểu của một chỗ lưu trú. Đêm đầu tiên của năm mới, ông gần như không chợp mắt và rời đi lúc 6h sáng 1/1, quay lại khách sạn cũ và được hỗ trợ nhận phòng.

Căn phòng mà ông Pierre được đề xuất ở tạm. Ảnh: NVCC.

"Tôi đã rời khỏi 'cơn ác mộng' kinh hoàng này vào sáng nay và chắc chắn sẽ không bao giờ quên những ký ức tồi tệ đó", Pierre nói trưa 2/1 và cho biết ông đang trên máy bay rời Phú Quốc đến Quy Nhơn (Gia Lai).

Ông Đức Sỹ, chủ homestay Your House PQ 2, xác nhận có 3 du khách đến vào ngày 31/12. Theo ông, nguyên nhân bắt nguồn từ việc các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA) như Agoda, Booking và Airbnb không đồng bộ dữ liệu phòng trống, dẫn đến tình trạng cùng lúc nhận nhiều booking cho một phòng (overbooking - bán quá số lượng phòng thực tế).

"Vì khách quá đông nên tôi không còn phòng trong homestay. Tôi phải đi thuê một căn nhà khác gần nhà mình để khách nghỉ tạm. Tuy nhiên, vị khách Canada không hài lòng, cho rằng nơi này không đáp ứng nhu cầu, vì vậy đến sáng khách rời đi", ông Sỹ nói.

Ông cho biết đã trao đổi trước với khách rằng căn nhà thay thế không thể đạt tiêu chuẩn như căn đã đặt trên ứng dụng và đề nghị không thu phí lưu trú, đồng thời hướng dẫn khách hủy phòng trên Agoda để nhận lại tiền. Sau sự cố, ông Sỹ đã gửi lời xin lỗi đến khách và bày tỏ mong muốn có thể đón tiếp và bù đắp cho khách trong lần gần nhất đến Phú Quốc.

Chủ homestay cũng thừa nhận đây là một sơ suất ngoài ý muốn nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của cơ sở, đồng thời nhấn mạnh ông rất tâm huyết với mô hình du lịch cộng đồng tại Phú Quốc.

Ông Sỹ cho biết cơ sở của ông mới hoạt động chưa đầy một năm nên đây là lần đầu gặp sự cố như vậy. Sau vụ việc, ông đang rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành và tạm thời chưa mở lại việc nhận đặt phòng trên các nền tảng trực tuyến để tránh phát sinh rủi ro tương tự.

Ông Sỹ cho biết ông xây dựng mô hình homestay để khách có thể lưu trú và trải nghiệm cuộc sống như những người dân bản địa khi đến đảo ngọc. Ảnh: Đức Sỹ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, đang làm việc với cơ sở lưu trú liên quan và liên hệ với du khách Canada để làm rõ sự việc.

"Trong bối cảnh việc tạo ứng dụng đặt phòng ngày càng dễ dàng, du khách cần thận trọng hơn khi giao dịch trên các nền tảng trực tuyến. Sau khi hoàn tất đặt phòng, khách nên chủ động liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú để xác nhận lại thông tin, tránh rơi vào tình huống 'đến nơi mới biết hết phòng' như thời gian qua", ông Trông nói.

Trước đó, ngày 23/12, Julia, du khách Nga, cũng phản ánh với về trải nghiệm không mấy vui vẻ. Cô đặt phòng resort ven biển qua nền tảng OTA của Nga là Ostrovok.ru, nhưng khi đến nơi, khách sạn khẳng định không nhận được thông tin cũng như tiền phòng.

"Tôi bay một quãng đường rất xa để đón Giáng sinh và năm mới ở Phú Quốc - nơi thật sự rất đẹp. Nhưng sự cố này đã làm hỏng toàn bộ kỳ nghỉ, nên tôi quyết định bay sang Phuket để bắt đầu lại", Julia chia sẻ.

Theo Sở Du lịch An Giang, trong ngày đầu năm 2026, Phú Quốc đón khoảng 22.400 lượt khách, trong đó gần 6.800 lượt là khách quốc tế, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Việc liên tiếp ghi nhận phản ánh từ du khách quốc tế ngay trong mùa cao điểm đã khiến hình ảnh Phú Quốc - điểm đến thân thiện, an toàn - phần nào bị ảnh hưởng trong mắt du khách quốc tế.

Ngày 31/12, UBND đặc khu Phú Quốc phát cảnh báo rủi ro khi đặt phòng qua ứng dụng trực tuyến, khuyến cáo du khách và cơ sở lưu trú chủ động xác nhận thông tin để bảo vệ quyền lợi và giữ hình ảnh điểm đến an toàn, minh bạch. Gần đây, nhiều phản ánh trên mạng xã hội cho thấy du khách đặt phòng qua ứng dụng nhưng đến nơi phải thuê chỗ khác với giá cao, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch đảo ngọc.

Trước thực trạng này, chính quyền đặc khu đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh. Kết quả bước đầu cho thấy một số cơ sở lưu trú chưa thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết giá, nội quy; đồng thời nhiều sự cố phát sinh từ việc du khách đặt phòng qua các website, ứng dụng không chính thống, thiếu xác nhận trực tiếp với nơi lưu trú hoặc chuyển tiền qua các kênh không bảo đảm.