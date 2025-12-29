Khách Tây kể chuyện 'phải lòng' Phú Quốc

Từ hoàng hôn ở Cầu Kiss đến show pháo hoa “Nụ hôn của biển cả”, cây bút Time Out cho rằng Phú Quốc đủ khác biệt để biến một kỳ nghỉ ngắn ngày thành trải nghiệm khó quên.

Du khách ngắm hoàng hôn sắp buông xuống ở Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Có dịp ghé Phú Quốc, Cam Khalid, biên tập viên của tạp chí du lịch danh tiếng Time Out, không giấu được sự trầm trồ. Theo cây bút, đảo ngọc Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được nhắc đến như một trong những hòn đảo đẹp nhất châu Á.

Khalid nhấn mạnh việc đến Phú Quốc thuận tiện hơn nhiều người tưởng. Chính sách miễn visa cùng các chuyến bay thẳng từ nhiều trung tâm hàng không lớn ở châu Á như Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Seoul, Hong Kong hay Đài Bắc giúp du khách dễ dàng sắp xếp lịch trình.

Điểm khiến Cam Khalid ấn tượng nhất là Sunset Town, nơi thường được gọi là “góc Địa Trung Hải” của Việt Nam. Khu vực này tạo cảm giác "đúng chuẩn Instagram" với bờ cát mịn, sóng nhẹ và những dãy nhà mang tông màu pastel hướng biển.

Bãi biển ở đây được mô tả là ít đông hơn nhiều điểm đến quen thuộc ở Đông Nam Á, phù hợp cho những ai muốn tận hưởng sự thư thái. Chỉ vài bước chân rời khỏi biển, không khí thị trấn lập tức rộn ràng với quán cà phê, những góc phố lý tưởng để chụp ảnh, nghệ sĩ đường phố và cảm giác lễ hội kéo dài ngay cả sau khi trời tối.

Phú Quốc sinh động, gọn gàng khiến Cam Khalid "phải lòng" ngay từ chuyến đi đầu tiên. Ảnh: Cam Khalid.

Nhắc đến hoàng hôn, Cầu Hôn được xem như điểm nhấn kiến trúc mới của đảo. Hai nhánh cầu uốn lượn gần chạm vào nhau trên mặt biển, tạo nên khung cảnh “đắt giá” cho đường chân trời lúc chiều muộn.

Khi đêm xuống, tổ hợp nghỉ dưỡng tiếp tục “lên đèn” với các show pháo hoa, chương trình đa phương tiện kết hợp âm nhạc, kể chuyện, vũ đạo dưới nước, hiệu ứng laser và pháo hoa, biến một buổi tối dạo chơi thành trải nghiệm đúng nghĩa.

Ngoài những khoảnh khắc dành cho người thích dạo bộ và chụp ảnh với các bức tranh tường lấy cảm hứng La Mã rải rác trong thị trấn, một điểm nhấn khác nằm cách đó không xa là tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới được Guinness World Records chứng nhận. Hành trình băng qua làn nước xanh ngọc đưa du khách đến Hòn Thơm, nơi có công viên nước quy mô lớn.

Khalid chia sẻ du khách nên đi cáp treo từ buổi sáng và quay lại sớm, trước khi hàng người chờ đợi bắt đầu kéo dài vào cuối chiều.

Ẩm thực cũng là phần “ghi điểm” mạnh. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những món Việt quen thuộc như bánh mì, phở, cà phê Việt đậm đà, bên cạnh các lựa chọn đang được ưa chuộng như cà phê trứng hay cà phê kem muối.

Cam Khalid kể thêm về trải nghiệm tham gia lớp học pha chế tại quán Il Salone, nơi du khách có thể học cách làm cà phê và cà phê kem muối theo phong cách barista.

Điều gây ngạc nhiên khác là sự đa dạng ẩm thực quốc tế, từ bánh ngọt Pháp tại Maison Kayser, ẩm thực Italy tại Mare đến dim sum và các món nướng Quảng Đông hiện đại ở Seta. Kết thúc ngày dài, quán bar nhạc jazz tên Luna Folk mang đến không gian trầm lắng, tạo cảm giác như bước vào một “góc New York” giữa đảo.

Về lưu trú, Phú Quốc sở hữu nhiều cơ sở lưu trú cao cấp, chỉn chu. Cam Khalid cho biết cô chọn La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, khu nghỉ dưỡng được mô tả là điểm lưu trú đáng chụp ảnh” với tầm nhìn hướng biển. Thiết kế gợi Amalfi nhưng vẫn pha trộn tinh thần Việt Nam qua đồ gốm thủ công, sân hiên ngập nắng, các điểm nhấn màu sắc rực rỡ và sự hiếu khách.

Với Cam Khalid, chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, không khí lễ hội và những “điểm chạm” rất hiện đại, khiến đảo ngọc trở thành nơi dễ khiến cô “phải lòng” ngay lần đầu ghé thăm.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm trong vịnh Thái Lan. Điểm đến này nổi bật với biển trong xanh, bãi cát trắng, hệ sinh thái rừng - biển đa dạng và được định hướng trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế. Du khách quốc tế đến Phú Quốc được áp dụng chính sách miễn visa (tối đa 30 ngày), cùng nhiều đường bay thuận tiện trong khu vực. Những năm gần đây, đảo ngọc tăng sức hút nhờ hệ thống khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí quy mô lớn và các trải nghiệm ban đêm sôi động, giúp Phú Quốc ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông và bảng xếp hạng du lịch quốc tế.